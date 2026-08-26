Centrum logistyczne w Erfurcie uruchomione zostało w 2012 r. i z czasem stało się i jest jednym z największych obiektów logistycznych Zalando w Niemczech. Firma decyzję o zamknięciu centrum tłumaczy reorganizacją swojej europejskiej sieci logistycznej. Ta z kolei związana jest ze zmianami, które nastąpiły m.in. po przejęciu About You. W pierwotnym założeniu spółki związane z obiektem w Erfurcie miały zakończyć swoją działalność do końca 2026 r. Teraz jednak okazuje się, że nastąpi to już z końcem września.

Reklama Reklama

Polacy stracą pracę w centrum logistycznym Zalando w Erfurcie

O obecnej sytuacji w centrum logistycznym Zalando w Erfurcie opowiedział w rozmowie z COSMO po polsku Dorian Krzysztoń, jeden z polskich pracowników i członek rady zakładowej (Betriebsrat). Mężczyzna, podobnie jak wiele innych osób, pracuje w zakładzie razem z członkami swojej rodziny – z żoną i rodzicami. Tym samym podobnie jak część pracowników stanął w obliczu tego samego problemu – jednoczesnej utraty przez niemal całą rodzinę źródła dochodu.

Przez lata, jak zauważa polskiobserwator.de, centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, będąc jednym z najważniejszych pracodawców w regionie, przyciągało wielu pracowników z różnych krajów. Dla niektórych Polaków zatrudnienie w tym miejscu stanowiło główny powód przeprowadzki do Niemiec.

Teraz wielu z nich, w tym pan Dorian, decyduje się na powrót do kraju. Niektórzy planują jednak pozostanie w Turyngii i szukanie tutaj nowej pracy.

To jednak może okazać się trudne przy dużej liczbie bezrobotnych, którzy w jednym czasie pojawią się na lokalnym rynku pracy po zamknięciu centrum logistycznego Zalando w Erfurcie.

Nieznajomość języka przeszkodą w poszukiwaniu nowej pracy przez Polaków w Niemczech

Serwis polskiobserwator.de zwraca uwagę na jeszcze jeden problem. Poszukiwanie pracy może utrudniać słaba znajomość języka niemieckiego. Wielu Polaków, nawet tych od dawna pracujących w Niemczech, nie mówi dobrze po niemiecku. Pracując przez długi czas w dużym międzynarodowym zakładzie, pracownicy byli w stanie wykonywać swoje obowiązki bez dobrej znajomości języka.

Jednak w momencie poszukiwania nowego zatrudnienia może okazać się, że niejednokrotnie konieczna jest duża samodzielność językowa, zwłaszcza w czasie rozmów o pracę czy kontaktów z urzędami.