Centrum logistyczne Zalando w Erfurcie zostanie zamknięte z końcem września 2026 r.
Centrum logistyczne w Erfurcie uruchomione zostało w 2012 r. i z czasem stało się i jest jednym z największych obiektów logistycznych Zalando w Niemczech. Firma decyzję o zamknięciu centrum tłumaczy reorganizacją swojej europejskiej sieci logistycznej. Ta z kolei związana jest ze zmianami, które nastąpiły m.in. po przejęciu About You. W pierwotnym założeniu spółki związane z obiektem w Erfurcie miały zakończyć swoją działalność do końca 2026 r. Teraz jednak okazuje się, że nastąpi to już z końcem września.
Czytaj więcej
Producenci alarmują, że słynna polska ceramika z Bolesławca pada ofiarą napływu tanich imitacji produkowanych w Chinach. Ministerstwo Finansów prze...
O obecnej sytuacji w centrum logistycznym Zalando w Erfurcie opowiedział w rozmowie z COSMO po polsku Dorian Krzysztoń, jeden z polskich pracowników i członek rady zakładowej (Betriebsrat). Mężczyzna, podobnie jak wiele innych osób, pracuje w zakładzie razem z członkami swojej rodziny – z żoną i rodzicami. Tym samym podobnie jak część pracowników stanął w obliczu tego samego problemu – jednoczesnej utraty przez niemal całą rodzinę źródła dochodu.
Przez lata, jak zauważa polskiobserwator.de, centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, będąc jednym z najważniejszych pracodawców w regionie, przyciągało wielu pracowników z różnych krajów. Dla niektórych Polaków zatrudnienie w tym miejscu stanowiło główny powód przeprowadzki do Niemiec.
Teraz wielu z nich, w tym pan Dorian, decyduje się na powrót do kraju. Niektórzy planują jednak pozostanie w Turyngii i szukanie tutaj nowej pracy.
To jednak może okazać się trudne przy dużej liczbie bezrobotnych, którzy w jednym czasie pojawią się na lokalnym rynku pracy po zamknięciu centrum logistycznego Zalando w Erfurcie.
Czytaj więcej
W gminie Dziwnów nad morzem występuje nietypowe zjawisko. Chociaż na 3448 mieszkańców przypada tu aż 4805 mieszkań, to własne cztery kąty są dla wi...
Serwis polskiobserwator.de zwraca uwagę na jeszcze jeden problem. Poszukiwanie pracy może utrudniać słaba znajomość języka niemieckiego. Wielu Polaków, nawet tych od dawna pracujących w Niemczech, nie mówi dobrze po niemiecku. Pracując przez długi czas w dużym międzynarodowym zakładzie, pracownicy byli w stanie wykonywać swoje obowiązki bez dobrej znajomości języka.
Jednak w momencie poszukiwania nowego zatrudnienia może okazać się, że niejednokrotnie konieczna jest duża samodzielność językowa, zwłaszcza w czasie rozmów o pracę czy kontaktów z urzędami.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas