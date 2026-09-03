Mistrzostwa Świata w Tiramisu odbędą się w tym roku 9-10 października. Będzie to już dziesiąta, jubileuszowa edycja konkursu skierowanego do amatorów. Finał zawodów co roku odbywa się w Treviso, mieście uznawanym za miejsce narodzin tiramisu. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach – przepis oryginalny i przepis kreatywny. Każde tiramisu oceniane jest według kilku kryteriów, a za każde z nich uczestnik może otrzymać od 1 do 10 punktów.

Reklama Reklama

Mistrzostwa Świata w Tiramisu 2026: Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać jurorem?

Aby zostać amatorskim jurorem w Mistrzostwach Świata w Tiramisu 2026, należy mieć ukończone 18 lat i nie być profesjonalistą w dziedzinie gastronomii. Następnie trzeba zdać test online składający się z 15 pytań. Obejmują one oficjalne zasady konkursu, historię i kulturę tiramisu oraz regionu Treviso, w którym odbywa się wydarzenie. Test rozpocznie się w sobotę 12 września o godz. 10:00.

Jurorzy zostaną wybrani na podstawie kolejności chronologicznej ukończenia testu oraz uzyskanego wyniku. Do testu można przystąpić wielokrotnie, ale tylko trzy pierwsze próby będą uznane za ważne.

Zadania jurorów w czasie Mistrzostw Świata w Tiramisu 2026

Podobnie jak w przypadku samego konkursu, jury otwarte jest dla osób z całego świata. Udział w nim, jak przypominają organizatorzy, jest bezpłatny i dobrowolny. Oznacza to, że juror nie zostanie poproszony o zapłatę za degustację tiramisu, ale także nie otrzyma żadnego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów, w tym kosztów podróży.

W tym roku liczba miejsc dla jurorów wzrosła w porównaniu z poprzednimi edycjami do 130. Wszystko po to, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Z roku na rok bowiem organizatorzy obserwują zwiększenie liczby uczestników konkursu.

Na czym będzie polegało zadanie amatorskich degustatorów wyłonionych w internetowej rekrutacji? „Sędziowie nie tylko »jedzą tiramisu«: ich zadaniem jest sprawdzanie poprawności składników i sprzętu używanego w konkursie, upewnianie się, że zawodnicy zajmują właściwe miejsca przy stanowiskach konkursowych, a także – ogólnie rzecz biorąc – dbanie o sprawny przebieg zawodów” – czytamy na oficjalnej stronie konkursu kulinarnego we Włoszech.