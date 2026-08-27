Sytuację na pokładzie samolotu pełnego włoskich turystów, którzy wracali z wakacji w Grecji, opisał portal Napoli Today. Informację rozpowszechniły włoskie media, które podkreśliły zdecydowaną i konsekwentną postawę kapitana.

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Tuż przed startem powiedział on do ponad 180 pasażerów, że nie można zabrać wszystkich bagaży, bo maszyna jest za ciężka. Zdumieni turyści zaczęli głośno protestować, a wyjaśnienia, że walizki zostaną dostarczone w późniejszym terminie, nie skutkowały.

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Powrót z wakacji bez bagażu. Kapitan samolotu kazał pasażerom wybierać

Ostatecznie kapitan stanowczym tonem wyjaśnił, że to on podejmuje decyzję, która jest podyktowana względami bezpieczeństwa: samolot musi być lżejszy, żeby mógł wystartować. Pilot podkreślił, że początkowo rozważano możliwość ograniczenia liczby pasażerów, jednak ostatecznie wybrano mniejsze zło i na pokład weszli wszyscy, ale pod warunkiem pozostawienia części bagaży.

Na nagraniu opublikowanym przez media słychać, jak wśród protestów pilot przypomina, że odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich i tłumaczy, że jeśli maszyna nie będzie lżejsza, nie odleci. – Samolot muszą opuścić albo pasażerowie, albo bagaże. Co wolicie? – pytał podczas ożywionej dyskusji, zostawiając podróżnym wybór. Nikt nie chciał wysiąść.

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Napoli Today wyjaśniło, że pas startowy na wyspie Skiatos jest krótszy niż na wielu dużych lotniskach. W lotnictwie przed każdym startem załoga musi obliczyć tzw. osiągi samolotu uwzględniając takie czynniki jak całkowita masa, temperatura, długość pasa startowego, stan nawierzchni, kierunek i siła wiatru. Jeśli margines bezpieczeństwa okaże się niewystarczający, jednym ze sposobów umożliwiających bezpieczny start jest zmniejszenie masy samolotu.

Ostatecznie, po długiej polemice, decyzję pilota na Skiatos przyjęto brawami.