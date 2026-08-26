Lokalna stacja Geo TV, na którą powołał się Reuters, podała, że gdy wybuchł pożar, na oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala Pakistańskiego Instytutu Nauk Medycznych (PIMS) przebywało 16 noworodków.

Reklama Reklama

Komisarz policji Sohail Ashraf, cytowany przez stację CNN, poinformował, że zgłoszenie o pożarze wpłynęło tuż przed godz. 7 rano czasu lokalnego (przed godz. 4 w Polsce).

Czytaj więcej Społeczeństwo Kilkanaście tysięcy mieszkańców Barcelony ma zakaz opuszczania domów Pożar trawiący park krajobrazowy Collserola doprowadził do konieczności wydania nakazu pozostania w domach 14 tys. mieszkańców Barcelony.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif polecił służbom niezwłoczne przeprowadzenie śledztwa w sprawie tragedii – poinformowało jego biuro. „Należy zidentyfikować osoby odpowiedzialne i podjąć wobec nich surowe kroki” – przekazano w oświadczeniu.

Jak podał Reuters, szpital PIMS jest jedną z głównych placówek tego typu w stolicy Pakistanu.

W szpitalu PIMS w stolicy Pakistanu zginęło 15 niemowląt Foto: REUTERS/Akhtar Soomro