Funkcjonariusze z grupy antyterrorystycznej mijają wóz straży pożarnej przed szpitalem w Islamabadzie, gdzie w pożarze zginęło 15 niemowląt
Lokalna stacja Geo TV, na którą powołał się Reuters, podała, że gdy wybuchł pożar, na oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala Pakistańskiego Instytutu Nauk Medycznych (PIMS) przebywało 16 noworodków.
Komisarz policji Sohail Ashraf, cytowany przez stację CNN, poinformował, że zgłoszenie o pożarze wpłynęło tuż przed godz. 7 rano czasu lokalnego (przed godz. 4 w Polsce).
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Premier Pakistanu Shehbaz Sharif polecił służbom niezwłoczne przeprowadzenie śledztwa w sprawie tragedii – poinformowało jego biuro. „Należy zidentyfikować osoby odpowiedzialne i podjąć wobec nich surowe kroki” – przekazano w oświadczeniu.
Jak podał Reuters, szpital PIMS jest jedną z głównych placówek tego typu w stolicy Pakistanu.
W szpitalu PIMS w stolicy Pakistanu zginęło 15 niemowląt
Premier Pakistanu Shehbaz Sharif nakazał podjęcie „surowych kroków” wobec odpowiedzialnych za śmierć noworodków
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