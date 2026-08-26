Włochy borykają się z kolejną falą upałów
Po kilku dniach nieznacznej poprawy sytuacji temperatury będą przez dłuższy czas wynosić ponad 35 stopni Celsjusza, a nawet w niektórych częściach kraju wzrosną jeszcze o około 10 stopni. Dziennik „La Repubblica” pisze, że włoskie morza są tak gorące, iż ziemia nie może się ochłodzić.
„Takie morze jest jak kaloryfer. Nagromadziło ciepło przez całe lato, a teraz stopniowo je oddaje. Jest to jedna z przyczyn utrzymywania się upałów” – pisze gazeta w związku z nadejściem piątej w tym roku fali gorąca. Eksperci potwierdzają, że przy tak ciepłych morzach i takich anomaliach tegorocznego lata potrzeba dużo czasu, zanim temperatury się obniżą.
Fala ta będzie bardzo intensywna w czwartek i w piątek, zwłaszcza w południowych Włoszech. Tam potrwa do początku września. Przez większość lata ta część Włoch uniknęła rekordowego upału i obecna fala gorąca będzie pierwszym tak poważnym uderzeniem w południowe Włochy. Tam również, między innymi w Palermo na Sycylii i w Bari w Apulii, obowiązywać będą alerty, wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia.
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Według miesięcznych prognoz, przygotowywanych przez lotnictwo wojskowe, także we wrześniu w całych Włoszech temperatury będą wyższe powyżej średniej. Antycyklon afrykański pozostanie w Italii na dłużej – zauważono.
Skutki finansowe tegorocznego lata Włosi odczuwają także wraz z kolejnymi rachunkami za prąd. Łączny koszt używania klimatyzacji w domu w letnich miesiącach oszacowano średnio na około 140 euro.
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