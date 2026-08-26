Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogodę w południowo zachodniej, południowo wschodniej Europie oraz nad jej krańcami północno wschodnimi będą kształtowały niże. Pozostała część naszego kontynentu będzie w obszarze rozległego wyżu z centrami nad północną Norwegią, środkową Szwecją oraz środkowymi Włochami. Polska znajdzie się w zasięgu tego wyżu. Napływać będzie powietrze polarne morskie, na południu i południowym zachodzie nieco cieplejsze. Ciśnienie bez większych zmian.

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Pogoda w środę 26 sierpnia. Słońce, lokalne opady i poranne mgły

W środę zachmurzenie małe, na wschodzie i południu okresami umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie oraz na południu okresami słabe opady deszczu. Rano lokalnie, głównie na północy kraju, mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 19 st. C na północnym wschodzie, około 22 st. C w centrum do 24 st. C na południowym zachodzie kraju; chłodniej nad samym morzem oraz na obszarach podgórskich Karpat około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu przejściowo porywisty, wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa. Przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia.

W nocy ze środy na czwartek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na krańcach południowych i północno-wschodnich okresami umiarkowane. W północno wschodniej Polsce oraz w kotlinach górskich mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 7 st. C na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich, do 12 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni.

Prognoza na czwartek 27 sierpnia. Cieplej, nawet do 26 st. C na południu

W czwartek zachmurzenie na ogół małe, na północnym wschodzie a pod koniec dnia również na zachodzie kraju wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Rano lokalnie, głównie na północnym wschodzie kraju, mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 20 st. C na północnym wschodzie, około 23 st. C w centrum do 26 st. C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na zachodzie wzrastające do umiarkowanego. W północno wschodniej Polsce lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8 st. C na północnym wschodzie, około 12 st. C w centrum, do 16 st. C na zachodzie kraju; na obszarach podgórskich Karpat miejscami chłodniej do 6 st. C. Wiatr słaby, na zachodzie również umiarkowany i porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

Prognoza na piątek 28 sierpnia. Upalnie na południu Polski

Zachmurzenie małe i umiarkowane, pod koniec dnia stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Pod koniec dnia na zachodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 st. C na północnym wschodzie, około 25 st. C w centrum, do 30 st. C miejscami na południu kraju. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.