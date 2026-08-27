Podlaska Policja poinformowała, że w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie o balonach z podczepionymi pakunkami, które wylądowały na dachu jednego z budynków we wsi Jaświły (powiat moniecki, województwo podlaskie). „Na miejscu pracowali funkcjonariusze, którzy zabezpieczyli 15 tys. paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy” – głosi komunikat.

Reklama Reklama

Dodatkowe informacje na temat sprawy przekazał mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Na antenie TVN24 powiedział on, że informacja o balonach trafiła do policjantów ok. północy i od tamtej pory funkcjonariusze zabezpieczali pakunek. Dodał, że nie ma informacji, by budynek został uszkodzony przez statek powietrzny i jego ładunek.

Balony z papierosami bez akcyzy. Policjant: Zawsze na miejsce wysyłani są pirotechnicy

– Zawsze w takich sytuacjach do tego typu znalezionych obiektów podchodzimy bardzo ostrożnie – zaznaczył. – Mamy do czynienia z czaszami, które są wypełnione gazami lżejszymi od powietrza, ale żadna z osób, które podchodzą do takiego aerostatu nie jest w stanie stwierdzić, co to jest za gaz. Musimy mieć zawsze na uwadze, że ten gaz może stwarzać niebezpieczeństwo zapalenia się albo wybuchu, więc najrozsądniejsze, co możemy zrobić, to natychmiast powiadomić policjantów, kontaktując się z numerem alarmowym 112 – tłumaczył policjant, podkreślając, że „na pewno nie należy próbować odczepiać tych czasz ani dotykać tego typu ładunków”.

Mł. insp. Tomasz Krupa mówił w TVN24, że w przypadku odnalezienia takich przedmiotów jak w Jaświłach na miejsce wysyłani są policyjni pirotechnicy, którzy sprawdzają pakunek „pod kątem zagrożenia wybuchowego”. – Następnie czasze są odczepiane i ujawniamy papierosy – wyjaśnił.

Balon odnaleziony na polu w rejonie Wysokiego Mazowieckiego

Balon w Jaświłach to nie jedyne tego typu znalezisko, na które natrafiono w czwartek. Rzecznik Podlaskiej Policji poinformował, że rano informacja o odnalezieniu podobnego ładunku nadeszła z powiatu wysokomazowieckiego. Według jego relacji, przypadkowa osoba znalazła przedmiot na polu w pobliżu miejscowości Jabłonka Kościelna. – Na miejsce dojechali policjanci, teren jest zabezpieczany przez funkcjonariuszy z komendy w Wysokiem Mazowieckiem – przekazał mł. insp. Krupa. Zaznaczył, że na miejsce skierowano kolejnych funkcjonariuszy.

W rozmowie z TVN24 rzecznik powiedział też, że balony z przemycanymi papierosami wlatują na teren województwa podlaskiego najczęściej znad Białorusi. – Walkę z tym procederem prowadzą policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej – podkreślił.

Podlaska Policja zaapelowała w mediach społecznościowych, by ten, kto znajdzie podejrzany pakunek lub balon z ładunkiem nie podchodził do niego i nie dotykał go, lecz zadzwonił na numer alarmowy 112.