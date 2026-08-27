Powołując się na policję agencja AFP podała, że do zdarzenia doszło w środę około godz. 22.15 w pobliżu dworca kolejowego w Caen. Jak poinformował portal telewizji BFMTV, 26-letni mężczyzna celowo wjechał w grupę osób w pobliżu przystanku autobusowego.

Kierowca samochodu celowo wjechał w pieszych w Caen

Do zdarzenia miało dojść po kłótni w pobliżu baru. AFP podała, że kierowca zbiegł i został zatrzymany ok. 20 km od miejsca zdarzenia.

– Zatrzymano osobę pochodzenia rosyjskiego, która nie figuruje w rejestrach służb wywiadowczych, a w rejestrach policyjnych jest znana jedynie z wykroczeń drogowych – przekazał prefekt departamentu Calvados David Claviere, którego przytacza portal ICI Normandie.

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Zatrzymany mężczyzna trafił do aresztu. Policja nie zakłada, że doszło do ataku terrorystycznego, ale podkreśla, że śledztwo dopiero się rozpoczęło. Burmistrz Caen Aristide Olivier w rozmowie z radiem ICI Normandie ocenił, że tragedia to prawdopodobnie rezultat kłótni, która źle się zakończyła.