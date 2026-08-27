Powołując się na policję agencja AFP podała, że do zdarzenia doszło w środę około godz. 22.15 w pobliżu dworca kolejowego w Caen. Jak poinformował portal telewizji BFMTV, 26-letni mężczyzna celowo wjechał w grupę osób w pobliżu przystanku autobusowego.

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Kierowca samochodu celowo wjechał w pieszych w Caen

Do zdarzenia miało dojść po kłótni w pobliżu baru. AFP podała, że kierowca zbiegł i został zatrzymany ok. 20 km od miejsca zdarzenia.

– Zatrzymano osobę pochodzenia rosyjskiego, która nie figuruje w rejestrach służb wywiadowczych, a w rejestrach policyjnych jest znana jedynie z wykroczeń drogowych – przekazał prefekt departamentu Calvados David Claviere, którego przytacza portal ICI Normandie.

Zatrzymany mężczyzna trafił do aresztu. Policja nie zakłada, że doszło do ataku terrorystycznego, ale podkreśla, że śledztwo dopiero się rozpoczęło. Burmistrz Caen Aristide Olivier w rozmowie z radiem ICI Normandie ocenił, że tragedia to prawdopodobnie rezultat kłótni, która źle się zakończyła.