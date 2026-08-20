Kapitol Stanu Nowy Jork w Albany
Kobieta została zatrzymana 19 sierpnia, gdy odbierała od tajnych informatorów FBI przedmioty, które — jak planowała — miały posłużyć do przeprowadzenia zamachu. W rzeczywistości odebrała atrapy.
Bowie usłyszała federalny zarzut próby udzielenia materialnego wsparcia organizacji terrorystycznej uznanej przez Stany Zjednoczone za zagraniczną organizację terrorystyczną. W przypadku skazania grozi jej kara do 20 lat pozbawienia wolności.
Zgodnie z dokumentami sądowymi kobieta rozpoczęła przygotowania do ataku w lipcu. Miała kontaktować się w internecie z osobami, którym deklarowała poparcie dla ISIS, a także szukać pomocy w skonstruowaniu ładunku wybuchowego.
Śledczy twierdzą, że Bowie przeszła na islam około pięciu lat temu. Według FBI używała również kilku kont w mediach społecznościowych, z których część miała być blokowana za naruszanie regulaminów.
W jednej z internetowych deklaracji miała złożyć tzw. bay’ah — formalną przysięgę lojalności wobec ISIS. Prokuratura twierdzi ponadto, że na powiązanych z nią kontach publikowano treści wyrażające poparcie dla terroryzmu i wrogość wobec Stanów Zjednoczonych.
Według FBI Bowie przez kilka tygodni prowadziła rozpoznanie celu. Miała odwiedzać okolice Kapitolu stanu Nowy Jork, fotografować budynek z różnych punktów oraz analizować możliwość przeprowadzenia ataku w czasie, gdy w środku przebywaliby senatorowie.
W rozmowach z informatorem FBI, który podawał się za osobę powiązaną z ISIS, podejrzana miała mówić o zamiarze zabicia senatorów i zniszczenia jak największej części budynku. Śledczy twierdzą, że rozważała także użycie torby firmy dostawczej do ukrycia ładunku wybuchowego.
Władze federalne ustaliły również, że kobieta miała planować ucieczkę do Syrii, gdzie chciała dołączyć do struktur ISIS. Prokuratorzy twierdzą, że po przeprowadzeniu pierwszego ataku rozważała organizowanie kolejnych zamachów.
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5 sierpnia Bowie miała udać się z informatorami do sklepu z materiałami budowlanymi. Według dokumentów sądowych kupiła wówczas elementy, które mogły zostać wykorzystane do budowy improwizowanego urządzenia wybuchowego, w tym gwoździe, baterię, taśmę elektryczną i aceton.
W kolejnych dniach miała omawiać z informatorami szczegóły ataku. Interesowała się również możliwością zdobycia niewielkiej broni palnej, którą mogłaby wykorzystać w przypadku pojawienia się policji.
19 sierpnia spotkała się z osobami współpracującymi z FBI i przekazała im 150 dolarów na zakup broni, magazynka oraz amunicji. Następnie otrzymała atrapę pistoletu i nieaktywne urządzenie wybuchowe. Funkcjonariusze zatrzymali ją po opuszczeniu pojazdu.
Podczas zatrzymania znaleziono przy niej także noże oraz odręcznie sporządzoną deklarację lojalności wobec ISIS.
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Po zatrzymaniu kobieta miała przyznać funkcjonariuszom, że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Według dokumentów sądowych powiedziała między innymi: „Nie ma już dla mnie ratunku. Wiecie wystarczająco dużo. Pójdę do więzienia na resztę życia”.
Miała również stwierdzić, że zna możliwy wymiar kary za udzielanie materialnego wsparcia organizacji terrorystycznej. Władze nie podały od razu informacji o jej obrońcy.
Sprawę prowadzą FBI, amerykańska Secret Service, policja stanu Nowy Jork oraz policja z Albany.
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