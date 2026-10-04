Obywatele BiH wybierali trzech członków Prezydium, czyli kolegialnej głowy państwa, w skład której wchodzą przedstawiciele najliczniejszych narodów kraju: Bośniaków, Serbów i Chorwatów, członków Izby Reprezentantów Zgromadzenia Parlamentarnego BiH, prezydenta Republiki Serbskiej, członków parlamentów poszczególnych części autonomicznych BiH oraz przedstawicieli parlamentów kantonów w Federacji Bośni i Hercegowiny.

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Bośnia i Hercegowina: Są pierwsze częściowe wyniki wyborów. Co pokazują?

Według wstępnych wyników CIK Bećirović w wyborach na przedstawiciela bośniackiego zdobył 164 369 głosów.

Jego główny przeciwnik, Bakir Izetbegović z Partii Akcji Demokratycznej (SDA), zdobył 148 036 głosów.

Darijana Filipović uzyskała 92 854 głosy w wyborach na chorwackiego członka Prezydium BiH, a jej główny rywal, Slaven Kovačević z Frontu Demokratycznego, 55 475.

Członkowie reprezentujący narody bośniacki i chorwacki są wybierani w Federacji BiH – jednej z części autonomicznych kraju.

W głosowaniu w drugiej części autonomicznej BiH, większościowo serbskiej Republice Serbskiej, obecna członkini Prezydium Żeljka Cvijanović zdobyła 213 812 głosów, a jej najpoważniejszy przeciwnik Marinko Bożović z Serbskiej Partii Demokratycznej, 102 877. W wyborach na prezydenta Republiki Serbskiej prowadzi Savo Minić z SNSD z około 202 tys. głosów, podczas gdy jego przeciwnik Branko Blanuša zdobył około 161 tys. głosów.

Układ sił w parlamencie centralnym

Według wstępnych wyników wyborów do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny, czyli krajowego parlamentu, w Federacji BiH najwięcej głosów – 223 673 – zdobyła SDA. Za nią uplasowały się SDP BiH z wynikiem 110 615 głosów oraz HDZ BiH z 93 613 głosami.

Kolejne miejsca zajęły: Partia na rzecz Bośni i Hercegowiny (SBiH) z 62 624 głosami, Naród i Sprawiedliwość (NiP) z 49 454 głosami, Front Demokratyczny z 45 384 głosami oraz Chorwacka Piątka z 31 696 głosami.

W Republice Serbskiej zdecydowaną przewagę w wyborach do parlamentu centralnego uzyskał SNSD, zdobywając 191 616 głosów.