Mężczyzn udało się zatrzymać dzięki działaniom funkcjonariuszy z warszawskiej Woli zajmujących się walką z przemytem narkotyków z Europy Zachodniej. W toku czynności ustalili, że do naszego kraju trafiają z Hiszpanii zabronione substancje, a w nielegalnym procederze bierze udział samochód marki Renault.

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Warszawscy policjanci udaremnili przemyt ponad 10 kg narkotyków z Hiszpanii do Polski

Następnie policjanci śledzili wspomniany pojazd od momentu, gdy przekroczył polsko-niemiecką granicę aż do samej Warszawy. W stolicy funkcjonariusze, jak czytamy w komunikacie Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, „[…] dokonali dynamicznego zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 48 i 46 lat”.

W trakcie przeszukania ich samochodu odkryli specjalne skrytki znajdujące się między jego ścianą zewnętrzną a wewnętrzną. Ukryte w nich było ponad 10 zamkniętych hermetycznie paczek, które zawierały sprasowaną, skrystalizowaną substancję. W badaniach laboratoryjnych potwierdzono, że jest to ponad 10 kg kokainy, której wartość na czarnym rynku to niemal 3 mln zł.

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o przemyt narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia

Policjanci przeszukali również miejsca zamieszkania zatrzymanych mężczyzn. W mieszkaniu 48-latka znaleźli i zabezpieczyli prawie 50 gramów kokainy oraz telefony komórkowe, które służyły do koordynacji przestępczego procederu.

Udaremniony przemyt narkotyków, jak wynika z dotychczasowych ustaleń, nastąpił z Hiszpanii do Polski. Z kolei zatrzymani mężczyźni byli poszukiwani i notowani za różne przestępstwa, a wcześniej odbywali już karę pozbawienia wolności.

Podejrzani usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie „[…] zarzuty wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających w postaci kokainy”. Grozi im za to od 3 do nawet 20 lat więzienia. Ponadto 48-latkowi, posiadającemu w mieszkaniu narkotyki, postawiono w związku z tym zarzut, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Mężczyźni zostali aresztowani na 3 miesiące.