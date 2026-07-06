– Czas jest po mojej stronie – śpiewają The Rolling Stones w swoim przeboju „Time Is on My Side”. Może tak się wydawać, gdy patrzy się na zespół rześkiego 82-letniego Micka Jaggera, który wyda w piątek nowy studyjny krążek „Foreign Tongues”. Single zapowiadające płytę potwierdzają, że Stonesi są w formie, ale fakty są też takie, że filar grupy Keith Richards ma problemy zdrowotne, które nie pozwalają formacji w tym roku ruszyć w trasę koncertową, z czym trudno pogodzić się Jaggerowi. Najdłużej nieprzerwanie działająca ekipa w historii rocka odgraża się, że w 2027 r. wystąpi na żywo. Czy się uda? Czas jest kluczowy.
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Mniej niż 50 tysięcy widzów przyciągnęła konferencja zespołu o nowej płycie transmitowana na żywo na cały świat. Mick Jagger mógłby zaśpiewać fanom...
Przyszły rok będzie „być albo nie być” nie tylko dla Stonesów, ale również dla kształtu polskiej polityki. O powrót do władzy powalczy polityczny dinozaur Jarosław Kaczyński, z którym od dekad konkuruje Donald Tusk.
Z partią jest jak z zespołem, liczy się nie tylko lider. Na sukces pracuje cała grupa, sztab osób a ważna jest też strategia działania. Prezesa PiS w dojściu do władzy wspiera prezydent Karol Nawrocki. Tymczasem w zespole Tuska coraz częściej słychać, że grupa fałszuje, wydaje słabe płyty i zgrywa się szybciej, niż można było się spodziewać, a sam lider to za mało, żeby przyciągać tłumy oraz cieszyć się popularnością.
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Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem spośród partii w Polsce - wynika z sondażu Instytut Badań Pollster przeprowadzonego 30 czerwc...
Koalicję Obywatelską kolejny tydzień od topu oddala afera Szpitala Południowego. Można wszak mówić o aferze politycznej, jeśli dwie wiceprezydentki Warszawy zostały zdymisjonowane, młody lekarz Dawid Kacprzyk oddał 500 tys. zł, sprawą zajmuje się prokuratura, a głos zabiera szef rządu.
U Donalda Tuska nie widać strategii kryzysowej. Premier czeka. Co jeszcze wyjdzie? Jak zareagują Polacy? Co pokażą sondaże?
A wyjdzie jeszcze sporo i afera nie będzie dotyczyć tylko Szpitala Południowego. Temat jest bardzo nośny, wygenerował ok. 1,33 mld potencjalnych kontaktów z odbiorcami, jak wyliczył kolektyw Res Futura. Pamiętajmy, że Warszawa jest bastionem KO, a uderzenie w Rafała Trzaskowskiego to osłabienie Donalda Tuska.
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Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy afera w Szpitalu Południowym wpłynęła na ich stosunek do rządu Donalda Tuska. Z badania w...
Sondaże wciąż pozostają łaskawe dla Koalicji Obywatelskiej, która niezmiennie jest najpopularniejszą partią polityczną. Pora wakacyjna sprzyja partii Donalda Tuska, która nie wykonuje gwałtownych ruchów. Wiceprezydentki stolicy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zostały poświęcone, żeby dać partii czas. Premier nie chce jeszcze dymisjonować Jolanty Sobierańskiej Grendy. Minister zdrowia ma przedstawić plan naprawczy ochrony zdrowia. Opinia publiczna będzie miała o czym dyskutować przez najbliższe dni.
Za chwilę jednak głównym tematem politycznym będzie referendum w Warszawie, pod którym powinno udać się zebrać podpisy. Kogo wówczas poświęci jeszcze Donald Tusk? Coraz częściej mówi się o tym, Marcin Kierwiński przestanie być szefem warszawskich struktur KO. Odwołanie Rafała Trzaskowskiego w referendum, na niespełna rok przed wyborami parlamentarnymi byłoby zabójcze dla Tuska. Rządzący obecnie popełniają ten sam błąd po tym, jak nie docenili referendum w Krakowie.
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Afera wokół Szpitala Południowego, możliwa rekonstrukcja rządu, polityczne zyski PiS i napięcia na linii Warszawa–Kijów. W podcaście „Rzecz w tym”...
Premier kupuje czas. Sprawy będą iść gorzej a zdolności obronne rząd ma ograniczone. Końcówka sierpnia i wrzesień przyniosą rewelacje w innych kwestiach, które będą władzę stawiać w złym świetle, a im bliżej wyborów, tym będzie więcej kryzysów.
Sprawa Szpitala Południowego pokazuje, że KO powoli się zużywa się, mimo że wciąż jest na topie.
– A czas na nikogo nie czeka i nie będzie czekał na mnie – to z kolei Stonesi w utworze „Time Waits for No One”, którzy zdają już sobie sprawę ze swoich ograniczeń i wiedzą, że nie będą trwać wiecznie, mimo licznych sukcesów. Ekipa Jaggera i ekipa Tuska jeszcze ze sceny nie schodzą, ale pytanie o ich przyszłość jest coraz bardziej zasadne.
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