– Czas jest po mojej stronie – śpiewają The Rolling Stones w swoim przeboju „Time Is on My Side”. Może tak się wydawać, gdy patrzy się na zespół rześkiego 82-letniego Micka Jaggera, który wyda w piątek nowy studyjny krążek „Foreign Tongues”. Single zapowiadające płytę potwierdzają, że Stonesi są w formie, ale fakty są też takie, że filar grupy Keith Richards ma problemy zdrowotne, które nie pozwalają formacji w tym roku ruszyć w trasę koncertową, z czym trudno pogodzić się Jaggerowi. Najdłużej nieprzerwanie działająca ekipa w historii rocka odgraża się, że w 2027 r. wystąpi na żywo. Czy się uda? Czas jest kluczowy.

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Jarosław Kaczyński chce wrócić do władzy ze wsparciem Karola Nawrockiego

Przyszły rok będzie „być albo nie być” nie tylko dla Stonesów, ale również dla kształtu polskiej polityki. O powrót do władzy powalczy polityczny dinozaur Jarosław Kaczyński, z którym od dekad konkuruje Donald Tusk.

Z partią jest jak z zespołem, liczy się nie tylko lider. Na sukces pracuje cała grupa, sztab osób a ważna jest też strategia działania. Prezesa PiS w dojściu do władzy wspiera prezydent Karol Nawrocki. Tymczasem w zespole Tuska coraz częściej słychać, że grupa fałszuje, wydaje słabe płyty i zgrywa się szybciej, niż można było się spodziewać, a sam lider to za mało, żeby przyciągać tłumy oraz cieszyć się popularnością.

Czy afera ze Szpitalem Południowym zatopi rząd Donalda Tuska?

Koalicję Obywatelską kolejny tydzień od topu oddala afera Szpitala Południowego. Można wszak mówić o aferze politycznej, jeśli dwie wiceprezydentki Warszawy zostały zdymisjonowane, młody lekarz Dawid Kacprzyk oddał 500 tys. zł, sprawą zajmuje się prokuratura, a głos zabiera szef rządu.

U Donalda Tuska nie widać strategii kryzysowej. Premier czeka. Co jeszcze wyjdzie? Jak zareagują Polacy? Co pokażą sondaże?

A wyjdzie jeszcze sporo i afera nie będzie dotyczyć tylko Szpitala Południowego. Temat jest bardzo nośny, wygenerował ok. 1,33 mld potencjalnych kontaktów z odbiorcami, jak wyliczył kolektyw Res Futura. Pamiętajmy, że Warszawa jest bastionem KO, a uderzenie w Rafała Trzaskowskiego to osłabienie Donalda Tuska.

Sondaże wciąż pozostają łaskawe dla Koalicji Obywatelskiej, która niezmiennie jest najpopularniejszą partią polityczną. Pora wakacyjna sprzyja partii Donalda Tuska, która nie wykonuje gwałtownych ruchów. Wiceprezydentki stolicy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zostały poświęcone, żeby dać partii czas. Premier nie chce jeszcze dymisjonować Jolanty Sobierańskiej Grendy. Minister zdrowia ma przedstawić plan naprawczy ochrony zdrowia. Opinia publiczna będzie miała o czym dyskutować przez najbliższe dni.

Koalicja Obywatelska zużywa się, ale ze sceny jeszcze nie schodzi

Za chwilę jednak głównym tematem politycznym będzie referendum w Warszawie, pod którym powinno udać się zebrać podpisy. Kogo wówczas poświęci jeszcze Donald Tusk? Coraz częściej mówi się o tym, Marcin Kierwiński przestanie być szefem warszawskich struktur KO. Odwołanie Rafała Trzaskowskiego w referendum, na niespełna rok przed wyborami parlamentarnymi byłoby zabójcze dla Tuska. Rządzący obecnie popełniają ten sam błąd po tym, jak nie docenili referendum w Krakowie.

Premier kupuje czas. Sprawy będą iść gorzej a zdolności obronne rząd ma ograniczone. Końcówka sierpnia i wrzesień przyniosą rewelacje w innych kwestiach, które będą władzę stawiać w złym świetle, a im bliżej wyborów, tym będzie więcej kryzysów.

Sprawa Szpitala Południowego pokazuje, że KO powoli się zużywa się, mimo że wciąż jest na topie.

– A czas na nikogo nie czeka i nie będzie czekał na mnie – to z kolei Stonesi w utworze „Time Waits for No One”, którzy zdają już sobie sprawę ze swoich ograniczeń i wiedzą, że nie będą trwać wiecznie, mimo licznych sukcesów. Ekipa Jaggera i ekipa Tuska jeszcze ze sceny nie schodzą, ale pytanie o ich przyszłość jest coraz bardziej zasadne.