W poniedziałek RPP opublikował na stronie decyzję wobec jednego z zakładów opiekuńczo-leczniczych, który nakazywał pacjentom przebywanie na przepustce nie dłużej niż 10 proc. czasu w ciągu roku pobytu w zakładzie. Powodem miały być ograniczenia finansowe – obecnie finansowana jest rezerwacja miejsca (w obniżonej stawce) jedynie przez okres nieprzekraczający 10 proc. czasu pobytu w zakładzie w ciągu roku. Po przekroczeniu określonego limitu 10 proc., przepustka nie jest finansowana.

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- Co istotne, przepisy normują wyłącznie zakres finansowania, a nie czas trwania przepustki pacjenta. Tym samym brak jest podstawy do odgórnego limitowania pacjentom wymiaru przepustki – wskazuje Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Przepustka ważna dla pacjenta, jego rodziny i lekarza

Przepustka to okresowe przebywanie świadczeniobiorcy poza zakładem opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, bez potrzeby wypisywania go z zakładu. Przepustka ma przede wszystkim walor terapeutyczny dla pacjenta zakładu opiekuńczo- leczniczego. Czas jej trwania powinien zależeć od jego potrzeb zdrowotnych i indywidualnej sytuacji. Dla lekarza przepustka stanowi sposób weryfikacji, czy stan zdrowia pacjenta uległ poprawie, jak pacjent funkcjonuje w warunkach poza zakładem długoterminowej opieki.

- Wiemy, że przepustka dla pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych jest bardzo ważna, ale też może być istotnym elementem dobrostanu zdrowotnego pacjenta. Dlatego wydałem decyzję, która zwraca uwagę na to, że przyznawanie limitu przepustki jest niezgodne z prawami pacjenta – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Limit czasu trwania przepustki narusza prawa pacjenta

Według RPP, nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, aby zrównywać wszystkim pacjentom maksymalny czas trwania przepustki. Prowadziłoby to np. do nieuzasadnionego pokrzywdzenia pacjentów, którzy przebywają krótko w zakładzie opieki długoterminowej i tylko z tego powodu nie mogą pojechać z rodziną na wyczekiwane wakacje czy na święta.

- Takie limitowanie przepustki, jedynie z uwagi na względy finansowe, stanowi naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, a także może prowadzić do zachwiania konstytucyjnego prawa obywatela do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – uważa RPP.