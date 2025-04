Pacjent zgłosił się do lekarza z chrypką, chrapaniem oraz problemami ze swobodnym oddychaniem. Lekarz wdrożył nieprawidłowe postępowanie diagnostyczne. W czasie operacji przerostu migdałka gardłowego i przegrody nosowej operator nie wykonał dokładnej oceny krtani. Ponad 15-miesięczne opóźnienie w wykryciu nowotworu spowodowało konieczność całkowitego usunięcia tego narządu, co w konsekwencji doprowadziło do całkowitej utraty mowy u pacjenta.

Najwyższa kwota w historii Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

Jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta, wczesne wykrycie nowotworu zwiększa szanse na uratowania krtani i znacząco poprawia rokowania w leczeniu tej choroby.

W związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, uciążliwością leczenia oraz pogorszeniem jakości życia pacjent otrzymał 202 971 złotych odszkodowania. To najwyższa dotychczas przyznana suma w historii Funduszu. Poszkodowany pacjent otrzymał także zaświadczenie uprawniające do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Odszkodowania z Funduszu za błędy w leczeniu coraz bardziej popularne

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych umożliwia szybkie uzyskanie rekompensaty bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. Zapewnia realne wsparcie zarówno poszkodowanym pacjentom oraz ich rodzinom, ale ma znaczenie także dla lekarzy, uwalniając ich od długotrwałych procesów sądowych.