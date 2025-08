Chodzi o nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która miała umożliwiać osobom niepełnoletnim 13+ uzyskiwanie ambulatoryjnych świadczeń z zakresu psychologii bez zgody rodzica lub opiekuna, choć z obowiązkiem ich powiadomienia.

Reklama Reklama

Przypomnijmy, iż na mocy obowiązujących obecnie przepisów udzielenie jakiegokolwiek świadczenia zdrowotnego osobie poniżej 18. roku życia wymaga zgody jej przedstawiciela ustawowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której potrzebna jest tzw. zgoda kumulatywna, czyli również i dziecka – jeśli ma ono co najmniej 16 lat.

Andrzej Duda: chodzi o bezpieczeństwo dzieci

W poniedziałek apel o podpisanie ustawy wystosowały rzeczniczka praw dziecka oraz 36 organizacji młodzieżowych. Jednak wcześniej do Andrzeja Dudy trafił inny, zgoła odmienny apel dotyczący tej ustawy. Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia prosił prezydenta o skierowanie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego. Odchodzący prezydent przychylił się do tego stanowiska i skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym zarzucając jej niezgodność z Konstytucją RP.

Dlaczego prezydent zdecydował się na taki ruch? – Przyczyna jest bardzo prosta: chodzi o bezpieczeństwo dzieci. W moim przekonaniu jest bardzo wątpliwe konstytucyjnie, aby całkowicie poza kontrolą rodziców, młody 13-letni człowiek mógł sobie wybierać psychologa i poddawać się jego terapiom. To złożony problem. To kwestia bezpieczeństwa dziecka i praw rodziców – wyjaśnił Andrzej Duda.