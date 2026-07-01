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Marek Domagalski: RPO powinien mieć szerokie uznanie obywateli

RPO jest dla obywateli, a nie władzy, z którą ma się ścierać o prawa poszkodowanych. W trudnych sprawach trzeba czasem kilku adwokatów. Rzecznik jest tylko jeden i tym bardziej wymaga wsparcia.

Publikacja: 01.07.2026 04:50

Marek Domagalski: RPO powinien mieć szerokie uznanie obywateli

Marek Domagalski: RPO powinien mieć szerokie uznanie obywateli

Foto: PAP/Paweł Supernak

Marek Domagalski

Zbliża się termin wyboru rzecznika praw obywatelskich na nową kadencję. Warto by obywatele i parlamentarzyści poważnie pomyśleli, jaki ma to być urząd i jaki rzecznik.

Zgodnie z konstytucją RPO ma stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Ma on szereg kompetencji: wnosi m.in. skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego, interweniuje w sprawach nadużycia władzy, nie tylko organów ścigania, domagając się wyjaśnień, ma też duże możliwości medialnej prezentacji naruszeń władzy. Jest jakby adwokatem pokrzywdzonych.

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