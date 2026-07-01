Marek Domagalski: RPO powinien mieć szerokie uznanie obywateli

Zbliża się termin wyboru rzecznika praw obywatelskich na nową kadencję. Warto by obywatele i parlamentarzyści poważnie pomyśleli, jaki ma to być urząd i jaki rzecznik.

Zgodnie z konstytucją RPO ma stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Ma on szereg kompetencji: wnosi m.in. skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego, interweniuje w sprawach nadużycia władzy, nie tylko organów ścigania, domagając się wyjaśnień, ma też duże możliwości medialnej prezentacji naruszeń władzy. Jest jakby adwokatem pokrzywdzonych.