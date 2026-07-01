W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” m.in.:

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Rekordowe przetargi IT. KPO napędza cyfrową rewolucję administracji

Środki z Krajowego Planu Odbudowy wywołały prawdziwy boom na rynku zamówień publicznych związanych z informatyką. Jak opisuje Michał Duszczyk w „Rzeczpospolitej”, wartość przetargów na sprzęt komputerowy i rozwiązania cyfrowe wzrosła w 2025 r. aż o 320 proc. To efekt przyspieszenia cyfryzacji administracji oraz konieczności realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Tak dynamiczny wzrost ujawnił jednak poważny problem. Procedury przetargowe trwają często od sześciu do nawet dwunastu miesięcy, przez co w momencie podpisywania umowy zamawiany sprzęt bywa już technologicznie przestarzały lub znacząco droższy niż na etapie przygotowywania specyfikacji. Eksperci postulują uproszczenie przepisów, większą elastyczność umów ramowych, automatyczną waloryzację kontraktów oraz odejście od sztywnego opisywania parametrów technicznych na rzecz wymagań funkcjonalnych.

Ultrabogaci Polacy napędzają rynek luksusowych nieruchomości

Polska szybko zwiększa liczbę osób zaliczanych do grona najbogatszych na świecie. Z raportu „The Wealth Report” przygotowanego przez Knight Frank wynika, że już około 3 tys. Polaków posiada majątek przekraczający 30 mln dol., a w ciągu najbliższych pięciu lat liczba ta może wzrosnąć do niemal 5 tys.

Rosnąca grupa najzamożniejszych wpływa na rynek luksusowych nieruchomości, zwiększając popyt na apartamenty i ekskluzywne domy. Mimo to, eksperci zauważają, że polski segment premium rozwija się wolniej niż w Europie Zachodniej. Powodem jest stosunkowo krótka historia akumulacji dużych majątków w Polsce oraz fakt, że wielu zamożnych inwestorów wybiera nieruchomości w Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech.

Unia Europejska ogranicza import stali i rozmawia z Chinami

Od 1 lipca zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące bezcłowego importu stali do Unii Europejskiej. Komisja Europejska ograniczyła wolumen stali zwolnionej z ceł aż o 47 proc., argumentując, że europejski przemysł hutniczy wymaga silniejszej ochrony przed napływem tańszych produktów spoza Wspólnoty.

Jednocześnie Bruksela prowadzi intensywne rozmowy handlowe z Chinami. Komisarz UE ds. handlu Maroš Šefčovič poinformował, że do października obie strony chcą wypracować mechanizmy ograniczające nierównowagę w wymianie handlowej. Ważnym elementem negocjacji pozostają również dostawy metali ziem rzadkich, kluczowych dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, energetycznego i technologicznego.

Rekordowy sezon dywidend na GPW

Na warszawskiej giełdzie trwa jeden z najlepszych sezonów dywidend w historii. Jak opisuje Jacek Mysior w „Parkiecie”, tylko w lipcu i sierpniu ponad 40 spółek wypłaci akcjonariuszom około 11 mld zł.

Największe kwoty trafią do inwestorów dzięki Orlenowi i PKO BP. Płocki koncern przeznaczył na dywidendę rekordowe 9,3 mld zł, natomiast największy polski bank wypłaci około 7 mld zł. Tradycyjnie wysokimi dywidendami wyróżniają się również spółki deweloperskie, które korzystają z dobrych wyników finansowych osiągniętych w ostatnich latach.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.