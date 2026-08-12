Działający od 1947 roku amerykański klub koszykarski Lakers z siedzibą w Los Angeles ponownie zmienia właściciela. Zaledwie w październiku 2025 roku został przejęty przez Marka Waltera, dyrektora generalnego firmy inwestycyjnej Guggenheim Partners, przy wycenie sięgającej około 10 mld dolarów. Teraz ma przejść w ręce grupy kapitałowej kierowanej przez Josha Kushnera – brata Jareda Kushnera, zięcia Donalda Trumpa – i Boba Igera, byłego szefa Disneya.

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Klub Los Angeles Lakers sprzedany Joshowi Kushnerowi i Bobowi Igerowi

Biznesmeni potwierdzili transakcję w środę w rozmowie z NBC News. Jak podali, opiewa ona na kwotę 12 mld dolarów.

„Jako wieloletni fani NBA jesteśmy głęboko zaszczyceni możliwością zostania zarządcami Los Angeles Lakers, jednej z najbardziej ikonicznych franczyz sportowych na świecie” – przekazali.

„Mamy ogromny szacunek dla przywództwa i wizji Jerry’ego oraz Jeanie Buss. Naszym długoterminowym zobowiązaniem jest budowanie na tym fundamencie, rywalizacja na najwyższym poziomie oraz służenie tej niezwykłej drużynie, jej kibicom i miastu Los Angeles” – dodali.

Los Angeles Lakers to jedna z najbardziej ikonicznych franczyz w sporcie z 17 mistrzostwami na koncie, z których ostatnie zdobyli w 2020 roku. Występują w Dywizji Pacyficznej, Konferencji Zachodniej w National Basketball Association (NBA). W ubiegłym sezonie drużyna zajęła czwarte miejsce w Konferencji Zachodniej, zanim odpadła w półfinale fazy play-off z Oklahoma City Thunder.

Historia zespołu sięga 1947 roku, kiedy zakupiono rozwiązany klub Detroit Gems. Nowa drużyna miała swoją siedzibę w Minneapolis w stanie Minnesota i przyjęła nazwę „Lakers” („Jeziorowcy”), na cześć przydomku stanu, w którym grali – „Kraina 10 000 Jezior”.