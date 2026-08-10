Z tego artykułu dowiesz się: Które studia jadą na Gamescom.

Co pokaże CD Projekt.

Jaka jest strategia grupy Playway.

Które studia mają potencjał do wzrostu.

Sierpień w branży gier nie oznacza marazmu. Wręcz przeciwnie, pod koniec miesiąca w niemieckiej Kolonii odbywają się coroczne targi. W 2026 r. ruszą 26 sierpnia i potrwają do 30 sierpnia. Co roku imprezę odwiedza ponad 300 tys. osób (w zeszłym roku rekordowe ponad 350 tys.), a swoje gry prezentuje ponad tysiąc wystawców. To czas ważny nie tylko dla fanów gier, ale również inwestorów. Praktyka pokazuje, że podczas targów pojawiają się informacje mogące mieć wpływ na notowania spółek.

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Co pokaże CD Projekt

Największym studiem w Polsce jest CD Projekt. Jego giełdowa wartość sięga 25 mld zł. Studio potwierdza, że do Kolonii się wybiera.

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– Będziemy obecni na tegorocznych targach, a głównym punktem naszej aktywności będą „Pieśni przeszłości” – zaplanowany na 2027 r. trzeci dodatek do „Wiedźmina 3: Dziki Gon”. W trakcie towarzyszącej wydarzeniu ceremonii Opening Night Live zaprezentujemy informacje na temat nadchodzącego dodatku – informuje Katarzyna Szulc, menedżer ds. relacji inwestorskich i ESG CD Projektu. Dodaje, że poza udziałem w ceremonii otwarcia, studio będzie również prezentować „Pieśni przeszłości” w czasie targów.

Foto: GG Parkiet

Dodatek ma pozwolić graczom ponownie wcielić się w Geralta z Rivii. Studio podkreśla, że jest to nowy rozdział trzeciej części „Wiedźmina”, która od premiery w 2015 r. sprzedała się w ponad 65 milionach egzemplarzy. Dodatek zadebiutuje w 2027 r. na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz na komputerach PC.

– Dla mediów i partnerów będziemy dostępni w strefie biznesowej, natomiast szeroką publiczność zapraszamy na pokazy w strefie ogólnodostępnej przez cały czas trwania wydarzenia, od 26 do 30 sierpnia. Gamescom przyciąga liczne grono przedstawicieli biznesu i rynku kapitałowego, dlatego, jak co roku, zaplanowaliśmy tam też szereg spotkań z naszymi partnerami biznesowymi oraz przedstawicielami funduszy – podsumowuje przedstawicielka CD Projektu.

Dużą nową premierą od CD Projektu będzie czwarta część „Wiedźmina”. Ogłoszenie dodatku do trzeciej części wzbudziło obawy inwestorów co do terminu premiery „Wiedźmina 4”, ale większość analityków nadal oczekuje, że odbędzie się ona pod koniec 2027 r.

Inne studia pod lupą

Na Gamescom wybiera się również 11 bit studios, ale na razie nie ujawnia szczegółowych informacji na ten temat. Najbliższe tygodnie będą dla spółki ciekawe. Właśnie wyznaczyła datę premiery pełnej wersji gry „Moonlighter 2” w wersji na PC i konsole. Premiera 2 września.

Foto: GG Parkiet

Tradycyjnie dużo dzieje się w grupie PlayWay.

– Po udanej premierze „Ore Factory” czekamy obecnie na grę „Majster” (ma się ukazać 13 sierpnia – red.) – informuje Krzysztof Kostowski, prezes PlayWaya. Jego nastawienie do targów jest sceptyczne.

Foto: GG Parkiet

– PlayWay od lat nie uczestniczy w targach branżowych. Dzięki licznym premierom naszych gier zauważa nas kilkadziesiąt zespołów miesięcznie. Tak budujemy nowe współprace. Oszczędza to czas, a środki wolimy zainwestować w targetowane reklamy internetowe, które naszym zdaniem są bardziej efektywne. Mimo to kilka spółek z naszej grupy uczestniczy w targach – mówi szef PlayWaya.

W Kolonii będzie można też spotkać studia z NewConnect, w tym Varsav Game Studios.

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– W tym roku planujemy nasz największy dotychczas udział w tym wydarzeniu. „Barkour” będzie obecny na własnym stoisku w strefie konsumenckiej, gdzie gracze będą mogli zagrać w nowe demo i bezpośrednio porozmawiać z zespołem oraz na stoisku narodowym w strefie biznesowej, gdzie planowane są spotkania z dziennikarzami. W trakcie targów opublikujemy też nowy trailer, ujawnimy docelowe platformy oraz podamy planowany kwartał premiery gry – zapowiada prezes studia Łukasz Rosiński. Dodaje, że spółka traktuje Gamescom jako jeden z najważniejszych momentów w kampanii nowej gry.

– Chcemy pokazać, jak bardzo projekt rozwinął się w ostatnich miesiącach, zebrać szeroki feedback od graczy i mocno wejść w ostatni etap przed premierą. Jesteśmy bardzo zadowoleni z obecnego kształtu gry i liczymy, że tegoroczna prezentacja będzie wyraźnym krokiem naprzód – zarówno pod względem zainteresowania graczy, jak i rozpoznawalności projektu na rynkach międzynarodowych – podsumowuje prezes Varsav Game Studios.

Wyceny producentów gier

W Polsce działa ponad 400 firm zajmujących się produkcją i wydawaniem gier. Niemal sto z nich jest notowanych na warszawskim parkiecie – zdecydowana większość na NewConnect. W indeksie WIG-gry, grupującym przedstawicieli tej branży z rynku głównego, mamy obecnie 22 firmy. Sprawdziliśmy, czy ich notowania – zdaniem analityków – mają potencjał do zwyżki. Choć firm w indeksie jest ponad dwadzieścia, gros z nich nie trafia pod lupy biur maklerskich. Udało nam się znaleźć aktualne zalecenia dla zaledwie siedmiu podmiotów.

Foto: GG Parkiet

Największą przestrzeń do zwyżki implikuje najnowsza wycena dla Bloober Teamu od Trigon DM. W lipcowym raporcie wycenił akcje krakowskiego studia na 40 zł. To o 67 proc. wyżej od obecnego kursu.

„Nadal uważamy, że postępy, jakie firma osiągnęła w ostatnich latach, nie znajdują pełnego odzwierciedlenia w jej wycenie. W ostatnim czasie pojawiło się sporo interesujących ogłoszeń, w tym kilka związanych z bardzo silnymi IP, które naszym zdaniem pozwolą wyróżnić się na rynku, który wciąż jest bardzo zatłoczony” – czytamy w raporcie.

Dwucyfrowy potencjał do zwyżki implikują też średnie ceny docelowe dla Ten Square Games, Creepy Jaru, Artifeksu Mundi i Huuuge.

Foto: GG Parkiet

„Sądzimy, że jesteśmy u progu pozytywnych zmian w wynikach spółki, dlatego wznawiamy pokrycie analityczne z rekomendacją „kupuj” z ceną docelową 12M w wysokości 152,7 zł (45-proc. potencjał do zwyżki względem obecnego kursu – red.)” – czytamy w raporcie Noble Securities wydanym dla TSG.

Foto: GG Parkiet

Z kolei jednocyfrowe wzrosty implikują raporty dla 11 bit studios. Natomiast w przypadku CD Projektu średnia cena docelowa jest zbliżona do obecnego kursu rynkowego. Czas pokaże, czy Gamescom stanie się impulsem do wybicia notowań.