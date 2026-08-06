11 września 2021 r. Rosjanie Iwan Jakowlew (L) i Dmitrij Wołkow (C) oraz Dmytro Wijecki (P) z Ukrainy podczas meczu 1/8 finału mistrzostw Europy siatkarzy w hali "Ergo Arena" w Gdańsku
Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) wydała niedawno komunikat, zgodnie z którym „Wszechrosyjska Federacja Piłki Siatkowej oficjalnie poinformowała FIVB o dobrowolnym podjęciu decyzji o rezygnacji z udziału w Mistrzostwach Świata w Siatkówce Mężczyzn – FIVB World Cup 2027”. Dodatkowo przekazano, że Rosja będzie mogła wziąć udział w następnej edycji Ligi Narodów.
Czytaj więcej
Odpowiedź na pytanie, czy rosyjscy siatkarze zagrają w 2027 r. w Polsce nie jest jednoznaczna i wymagałaby oceny przepisów obowiązujących w chwili...
Decyzja o rezygnacji z udziału w mistrzostwach świata w Polsce kończy – przynajmniej na razie – spekulacje dotyczące ewentualnego występu rosyjskiej reprezentacji na polskim turnieju. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się to realnym scenariuszem po tym, jak 8 lipca 2026 r. FIVB zdecydowała o przywróceniu rosyjskich i białoruskich reprezentacji do międzynarodowej rywalizacji. Decyzja była następstwem wcześniejszego stanowiska Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), który uznał, że rekomendowane po agresji Rosji na Ukrainę ograniczenia dotyczące udziału rosyjskich sportowców i drużyn nie mają już zastosowania.
Powrót Rosji do międzynarodowej siatkówki od początku budził jednak poważne kontrowersje (pisaliśmy o tym TUTAJ). Prawnicy zwracali uwagę, że decyzja FIVB nie oznacza automatycznego udziału rosyjskiej reprezentacji w mistrzostwach świata. Nadal otwarte pozostawały kwestie kwalifikacji sportowej, zasad występu pod flagą i hymnem Rosji, a także możliwości wjazdu rosyjskich sportowców do Polski. Eksperci podkreślali, że choć FIVB ustala regulamin swoich rozgrywek, nie może uchylić krajowych przepisów wizowych ani regulacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Polska zachowuje bowiem prawo do odmowy wydania wizy lub odmowy wjazdu na swoje terytorium, jeżeli przemawiają za tym względy bezpieczeństwa państwa lub interes Rzeczypospolitej.
Czytaj więcej
Reprezentacja Rosji w siatkówce mężczyzn nie wystąpi na mistrzostwach świata 2027, które odbędą się w Polsce. O decyzji poinformowała Rosyjska Fede...
Jak eksperci oceniają ten nieoczekiwany zwrot akcji?
Zdaniem dr. Artura Fala, adwokata specjalizującego się w prawie sportowym, decyzja rosyjskiej federacji o rezygnacji z udziału w mistrzostwach świata w Polsce ma przede wszystkim wymiar praktyczny i polityczny.
– Z prawnego punktu widzenia nie zmienia ona jednak kierunku obranej przez FIVB polityki, która zakłada stopniową reintegrację rosyjskich reprezentacji z międzynarodową rywalizacją. Federacja potwierdziła bowiem, że rosyjskie drużyny narodowe będą mogły uczestniczyć w rozgrywkach Ligi Narodów od 2027 r., a wycofanie się z mistrzostw świata nastąpiło z inicjatywy samej rosyjskiej federacji, a nie w wyniku decyzji FIVB – mówi.
Jak wskazuje, oznacza to, że problem prawny związany z organizacją mistrzostw świata w Polsce został obecnie rozwiązany w sposób faktyczny, ale nie systemowy.
– Gdyby Rosja nie zrezygnowała z udziału, organizatorzy i państwo gospodarz mogliby stanąć przed szeregiem pytań dotyczących m.in. bezpieczeństwa, kwestii organizacyjnych czy ewentualnych ograniczeń związanych z wjazdem delegacji. Rezygnacja eliminuje te ryzyka na potrzeby turnieju w Polsce, ale nie oznacza powrotu do wcześniejszego modelu wykluczenia rosyjskich reprezentacji ze sportu międzynarodowego. Wręcz przeciwnie, kolejne decyzje FIVB wskazują, że federacja konsekwentnie realizuje proces ich przywracania do światowej rywalizacji – podsumowuje.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas