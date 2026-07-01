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Michał Bieniak: Witaj, Panie Hart!

Dzisiaj szczególnie potrzebni są prawnicy, którzy będą w stanie odważnie powiedzieć, kiedy prezydent i premier naruszają przepisy, ale również, kiedy TSUE i Trybunał Konstytucyjny wykraczają poza swoje kompetencje.

Publikacja: 01.07.2026 05:50

Michał Bieniak: Kryzys autorytetu prawa. Jaka jest dzisiaj rola prawnika?

Michał Bieniak: Kryzys autorytetu prawa. Jaka jest dzisiaj rola prawnika?

Foto: Adobe Stock

dr Michał Bieniak

Ostatnio na tych łamach ukazał się tekst mec. Bartosza Lewandowskiego „Do widzenia, Panie Dworkin! Witamy, Panie Schmitt!, stanowiący w istocie polemikę z wcześniejszą wypowiedzią prof. Marcina Matczaka. Który z nich ma rację? Odpowiem prawniczo – to zależy.

Nie można nie zgodzić się z mec. Lewandowskim, że znajdujemy się w okresie przejściowym i rola prawników diametralnie się zmienia. Zgadzam się z nim również, że przynajmniej część środowisk niosących sztandary demokracji, w istocie demokrację ogranicza, chociażby poprzez ograniczenia wolności słowa, a ja dodałbym jeszcze ograniczenie swobody badań naukowych. Nie mogę jednak zgodzić się z tezą, że minął czas niezaangażowanych prawników.

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