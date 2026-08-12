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Jacek Dubois: Czy na każde wezwanie?

Różnica między politykiem a obrońcą praw człowieka polega na tym, że polityk będąc w opozycji może praworządności bronić, a będąc przy władzy mieć pokusę, by samemu te prawa naruszyć. Obrońca praw człowieka zawsze pozostanie ich obrońcą i właśnie jako taki typ człowieka dała się poznać nowa RPO.

Publikacja: 12.08.2026 05:40

Warszawa, 22.07.2026. Sylwia Gregorczyk-Abram przemawia na sali obrad Senatu

Warszawa, 22.07.2026. Sylwia Gregorczyk-Abram przemawia na sali obrad Senatu

Foto: Albert Zawada/PAP

Jacek Dubois

No i słowo ciałem się stało, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram została rzecznikiem praw obywatelskich. To wielki osobisty sukces pani mecenas, ale również wielki dzień dla adwokatury, bo po raz pierwszy adwokat został powołany przez Sejm na to stanowisko.

To aż dziwne, że tyle czasu trzeba było czekać, by rzecznikiem została osoba z adwokackiego środowiska. Wszak bycie strażnikiem praw obywatelskich jest tak zbieżne z codzienną adwokacką pracą, że czymś oczywistym wydawało się, że taka funkcja jest jak szyta na miarę dla adwokata specjalizującego się w obronie praw obywateli. Tu życiorys pani mecenas zdaje się pasować idealnie.

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