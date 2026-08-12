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Monika Kruk-Nieznańska, Maciej Gutowski: Jak daleko powinna sięgać ochrona strony słabszej?

Dyrektywa 93/13/EWG oraz rozwijające się na jej podstawie orzecznictwo TSUE pokazują, że instrumenty harmonizacji rynku wewnętrznego mogą prowadzić do głębokich przeobrażeń kultury prawnej państw członkowskich i do skutków systemowych o wymiarze makroekonomicznym.

Publikacja: 12.08.2026 05:10

Jak daleko powinna sięgać ochrona konsumentów banku?

Jak daleko powinna sięgać ochrona konsumentów banku?

Foto: AdobeStock

Monika Kruk-Nieznańska, Maciej Gutowski

Kontynentalny model prawa prywatnego opiera się na prymacie prawa stanowionego, tj. norm wyrażonych w ustawach i kodeksach uchwalanych przez władzę ustawodawczą. W tym ujęciu podstawową funkcją sądów jest stosowanie i wykładnia prawa, a nie jego współtworzenie. Odmiennie niż w systemie common law, precedens nie stanowi tu co do zasady samodzielnego źródła normy prawnej.

Integracja europejska, a zwłaszcza rozwój prawa Unii Europejskiej oparty na konwergencji systemów państw członkowskich zarówno kontynentalnych jak i common law, doprowadziły do wykształcenia mechanizmów, które w praktyce istotnie przekształcają ten model. Jednym z przejawów tego zjawiska jest rozwój orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na tle Dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

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