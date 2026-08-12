Kontynentalny model prawa prywatnego opiera się na prymacie prawa stanowionego, tj. norm wyrażonych w ustawach i kodeksach uchwalanych przez władzę ustawodawczą. W tym ujęciu podstawową funkcją sądów jest stosowanie i wykładnia prawa, a nie jego współtworzenie. Odmiennie niż w systemie common law, precedens nie stanowi tu co do zasady samodzielnego źródła normy prawnej.

Integracja europejska, a zwłaszcza rozwój prawa Unii Europejskiej oparty na konwergencji systemów państw członkowskich zarówno kontynentalnych jak i common law, doprowadziły do wykształcenia mechanizmów, które w praktyce istotnie przekształcają ten model. Jednym z przejawów tego zjawiska jest rozwój orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na tle Dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.