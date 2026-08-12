6 sierpnia minął rok, odkąd Karol Nawrocki po brutalnej i obfitującej w zwroty akcji kampanii wyborczej oraz wypaleniu się sporu o to, czy uchwała Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego stwierdzająca ważność wyborów wywołuje skutki prawne, został zaprzysiężony i objął urząd głowy państwa.

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Garść statystyk (posiłkuję się danymi ze strony prezydent.pl): w ciągu tych dwunastu miesięcy pierwszy obywatel wręczył 40 awansów generalskich, mianował 6176 żołnierzy i funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski; nadał 596 tytułów profesorskich oraz 455 nominacji sędziowskich i asesorskich; odbył 29 wizyt zagranicznych, w tym cztery razy w Stanach Zjednoczonych, a także gościł 13 prezydentów i premierów państw, przyjął 26 listów uwierzytelniających; przyznał ok. 90,5 tys. odznaczeń, nadał obywatelstwo polskie 61 osobom; zastosował prawo łaski wobec 7 osób i odmówił wobec 5 osób.

Ile ustaw zawetował Karol Nawrocki?

I wreszcie: złożył 22 inicjatywy ustawodawcze, 255 ustaw podpisał, a 41 zawetował. Ta ostatnia dana pokazuje, że w zaledwie rok Nawrocki pokonał Aleksandra Kwaśniewskiego, który w ciągu 10 lat swojej prezydentury odmówił podpisania położonej mu na biurku ustawy 35 razy (a Lech Wałęsa – 27 w ciągu pięciu lat).

Rekordzistą zatem Nawrocki już jest, ale aż strach pomyśleć, jaki wynik pokaże jego osławiony wetomat 6 sierpnia 2030 r.

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