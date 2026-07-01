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Ewa Szadkowska: Prokuratorski Monty Python

Są granice absurdu, które ciężko sforsować. A jednak prokuratorom regularnie się to udaje.

Publikacja: 01.07.2026 06:00

Ewa Szadkowska: Są granice absurdu, które ciężko sforsować. A jednak prokuratorom regularnie się to

Ewa Szadkowska: Są granice absurdu, które ciężko sforsować. A jednak prokuratorom regularnie się to udaje.

Foto: Adobe Stock

Ewa Szadkowska

Niestrudzonym tropicielem prokuratorskich błędów i przykładów tego, jak bardzo niektórzy ze śledczych nie rozumieją swojej roli w wymiarze sprawiedliwości, jest na tych łamach Jacek Dubois. Pan mecenas wielokrotnie piętnował praktyki naruszania tajemnicy obrończej i innych gwarancji, które – w praworządnym państwie – zapewnia obywatelom konstytucja i konwencja.

Nawet w tym wydaniu mec. Dubois przytacza niedawną rozmowę z kolegą po fachu, który opowiedział mu o awanturze wywołanej przez jednego z łódzkich prokuratorów za to, że „podejrzany miał niekontrolowaną przez prokuratora rozmowę ze swoim adwokatem”.

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