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Robert Damski: Szanowny Panie Premierze

Zwracam się do Pana jako obywatel, wyborca i pracownik niedużej firmy w pewnym powiatowym miasteczku.

Publikacja: 01.07.2026 05:30

Pensja minimalna to brak pożyczki

Pensja minimalna to brak pożyczki

Foto: Paweł Kacperek / Adobe Stock

Robert Damski

Swoją pracę wykonuję rzetelnie i najlepiej jak potrafię już od ośmiu lat. Lubię to, co robię i uważam, że należy umieć czerpać satysfakcję ze swojego zajęcia. Małżonka pracuje w tej samej firmie, tam zresztą poznaliśmy się, a dziś wychowujemy wspólnie sześcioletnią córeczkę. Zarabiamy z żoną minimalne wynagrodzenie, ale nie narzekamy, bo odziedziczyłem mieszkanie po babci, a rodzice nauczyli nas racjonalnego gospodarowania swoimi pieniędzmi. Nie mamy długów, niespłaconych pożyczek, nieopłaconych mandatów, czy innych zobowiązań. Uważamy, że należy dostosowywać swoje wydatki do zarobków, a jeśli pieniędzy brakuje, to przecież zawsze można je po prostu pożyczyć.

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