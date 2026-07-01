Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominuje wyż znad Atlantyku, jedynie południowy wschód oraz częściowo centrum kontynentu znajduje się w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia oraz frontów atmosferycznych. Polska znajduje się w zasięgu płytkiej zatoki niżowej, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, który stopniowo przemieszcza się z zachodu w głąb kraju. Nad zachód Polski sięga klin wyżu znad Atlantyku. Nad zachodnią i północno-zachodnią część kraju napływa wyraźnie chłodniejsze powietrze polarne morskie, pozostały obszar Polski pozostaje w gorącej, zwrotnikowej masie powietrza.

Reklama Reklama

Ostrzeżenia IMGW i alert RCB. W środę, 1 lipca, burze z gradem, ulewy i upał

Alertami II stopnia przed burzami objęte są województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, część warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy jest także grad.

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami obejmują obszar województwa dolnośląskiego, część wielkopolskiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad. Dla Pomorza wydano ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami.

Ponadto w województwie lubelskim i podkarpackim do godz. 20 w środę obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 33 do 37 stopni Celsjusza, a minimalna w nocy od 18 do 21 stopni.

Z kolei II stopień ostrzeżeń przed upałem obowiązuje w województwach: małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim oraz częściowo w mazowieckim, dolnośląskim, a także podlaskim. Tam na termometrach maksymalnie będzie od 30 do 33 stopni, a w nocy minimalna temperatura wyniesie od 18 do 20 stopni. Alerty pozostaną w mocy do godz. 20 w środę.

Ostrzeżenia I stopnia przed upałami wystąpią na obszarze części woj. mazowieckiego i podlaskiego. W dzień prognozowana jest temperatura od 29 do 32 stopni.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert „Uwaga! Dziś i jutro (1.07/2.07) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”.

Ostrzeżenie otrzymały osoby przebywające na terenie województw: lubuskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, mazowieckiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego (powiaty: ełcki, gołdapski, olecki, piski, działdowski, giżycki, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, szczycieński i węgorzewski). RCB poinformowało o możliwych przerwach w dostawie prądu. Wskazało, aby unikać otwartych przestrzeni.

Pogoda w środę. Burzowo i nadal gorąco

W środę na zachodzie i północnym zachodzie kraju zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Suma opadów lokalnie do 30-35 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże; miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z dużym gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Wysokość opadów podczas burz od 20 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza nad samym morzem i lokalnie na zachodzie, około 30 stopni w centrum, do 34-37 stopni we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Wiatr na wschodzie i południu będzie słaby zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 110 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W nocy na północnym zachodzie i zachodzie Polski zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu burze. Suma opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie do około 40 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 11-13 stopni na zachodzie, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 16 stopni w centrum, do 20-21 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 80 km/h, początkowo lokalnie do 110 km/h.

Prognoza na czwartek. Temperatura spadnie

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też możliwe są burze z opadami do 15 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 21 do 26 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad samym morzem i na krańcach południowo-wschodnich, około 20 stopni; na obszarach podgórskich Karpat miejscami 16-18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni, na wschodzie również północny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.