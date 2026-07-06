Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister Domański przekazał, że w ramach deregulacji rząd planuje rozszerzenie zakresu obowiązywania tzw. milczącej zgody.

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Milcząca zgoda częściej w urzędach, mniejsze odsetki za błąd podatnika

– W przypadku osób fizycznych wprowadzimy tę zasadę w obszarze odroczenia terminów podatkowych oraz przywrócenia terminów zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny. Jeśli podatnik nie odpowie w terminie, sprawa będzie załatwiona po myśli podatnika. (...) Zakładamy, że ta poszerzona milcząca zgoda wejdzie w życie jeszcze w pierwszym kwartale 2027 roku – wskazał.

Inna zmiana ma dotyczyć pomyłki podatnika. – Zmniejszamy kwotę odsetek, jeśli podatnik sam poprawi błąd w deklaracji podatkowej, oraz gdy złoży pierwszą deklarację po terminie – powiedział Domański. Dodał, że system sam powiadomi podatnika, gdy w rozliczeniu znajdzie się prosty błąd. – Jeśli podatnik go poprawi po automatycznym powiadomieniu, zanim nastąpi kontakt od urzędnika, to w takiej sytuacji podatnik zapłaci tylko połowę należnych odsetek – poinformował szef MF. Jak mówił, taka zmiana mogłaby wejść w życie w pierwszej połowie 2027 roku.

Rozwój usług informatycznych w urzędach

Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek wskazał z kolei, że kolejną zmianą ma być rozwój usług informatycznych i udoskonalanie systemów w rejestrach publicznych.

– Skończymy z tym, że podatnik (...) musi przynosić do urzędu wydruk czegoś, co pobiera z rejestru publicznego po to, żeby zanieść to do innego urzędu, który de facto ma do tego dostęp. To jest też zmiana, którą chcemy wprowadzić jak najszybciej, już w przyszłym roku – zapowiedział Berek.