Z sondażu wynika, że na KO chce głosować 32,45 proc. badanych. W porównaniu do poprzedniego badania, przeprowadzonego 19-21 czerwca, KO traci 1,56 punktu proc. poparcia (w tamtym sondażu nie uwzględniano jednak Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego).

Reklama Reklama

Sondaż: PiS i Konfederacja jak KO, tracą. Zyskuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna

Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS, który uzyskuje 24,97 proc. głosów (spadek o 1,2 punktu proc.). Podium zamyka Konfederacja z poparciem 12,75 proc. (spadek o 1,18 punktu proc.).

Próg wyborczy przekraczają jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (8,97 proc.) i Nowa Lewica (7,79 proc.). Partia Grzegorza Brauna zyskuje 1,31 punktu proc. poparcia w porównaniu do poprzedniego badania, a poparcie dla Nowej Lewicy praktycznie się nie zmienia (w poprzednim badaniu partia Włodzimierza Czarzastego miała poparcie wyższe o 0,03 punktu proc.).

Żadna inna partia nie uzyskuje poparcia przekraczającego 5 proc. Najbliżej przekroczenia progu wyborczego jest Razem, na które chce głosować 4,45 proc. badanych (spadek o 0,13 punktu proc.). PSL cieszy się poparciem 3,79 proc. respondentów (wzrost o 0,24 punktu proc.), a Polska 2050 może liczyć na zaledwie 1,92 proc. głosów (wzrost o 0,31 punktu proc.).

Sondaż: Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego nie weszłoby do Sejmu

W sondażu uwzględniono też poparcie dla Stowarzyszenia Rozwój Plus – gdyby wystartowało ono w wyborach jako osobna lista, uzyskałoby 2,05 proc. głosów. Takie poparcie nie gwarantowałoby nie tylko wejścia do Sejmu, ale również jest zbyt niskie, by umożliwić uzyskanie finansowania z budżetu (jest zagwarantowane partiom, które uzyskają ponad 3 proc. poparcia). Morawiecki i jego zwolennicy deklarują jednak, że nie zamierzają opuszczać Prawa i Sprawiedliwości.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)



Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Na inną partię chce głosować 0,86 proc. uczestników sondażu.