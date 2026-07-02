W czerwcu o działalności głowy państwa wypowiedziało się 51 proc. respondentów (wzrost o 5 pkt proc.), negatywnie 39 proc. (spadek o 3 pkt proc.), a 10 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 2 pkt proc.).

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Sejm z wyraźnie gorszymi ocenami. Większość badanych jest krytyczna

Działalność Sejmu dobrze oceniło 30 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc. względem badania z maja), 55 proc. oceniło ją negatywnie (wzrost o 6 pkt proc.), a 15 proc. nie ma zdania w tej sprawie (spadek o 3 pkt proc.).

O pracy Senatu zaś dobrze wypowiedziało się 33 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt proc.), negatywnie oceniło ją 41 proc. (wzrost o 3 pkt proc.), natomiast 27 proc. odpowiedziało, że „trudno powiedzieć” (wzrost o 2 pkt proc.).

Samorządy oceniane najlepiej spośród instytucji publicznych

Respondenci pytani byli też w sondażu o ocenę działalności władz miasta/gminy - dobrze oceniło ją 69 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), odmienne zdanie ma 21 proc. (spadek o 3 pkt proc.), a 10 proc. stwierdziło, że „trudno powiedzieć” (wzrost o 1 pkt. proc.).

„Czerwcowy pomiar przyniósł zauważalne pogorszenie ocen parlamentu, zwłaszcza Sejmu, przy jednoczesnej poprawie notowań prezydenta Karola Nawrockiego” - zauważył CBOS.

Badanie przeprowadzono między 11 a 21 czerwca br. na reprezentatywnej próbie 991 pełnoletnich mieszkańców Polski. 66,4 proc. wywiadów przeprowadzono metodą CAPI, 16,3 proc. - CATI, a 17,3 proc. CAWI.