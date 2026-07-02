Pytanie zadane badanym w sondażu brzmiało: „Czy Pana/Pani zdaniem obecna prezydentura Donalda Trumpa jest korzystna dla Polski?”

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Sondaż: Ponad połowa badanych krytycznie ocenia skutki prezydentury Donalda Trumpa dla Polski

Jak wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, 53,4 proc. uczestników badania uważa, że prezydentura Donalda Trumpa jest niekorzystna dla Polski. „Zdecydowanie nie” odpowiedziało 23 proc. badanych, natomiast odpowiedź „raczej nie” wskazało 30,4 proc. osób.

Wpływ prezydentury Donalda Trumpa na Polskę pozytywnie oceniło łącznie 34,6 proc. respondentów, przy czym „zdecydowanie tak” odpowiedziało 7,9 proc. z nich, a „raczej tak” 26,7 proc. osób.

Pozostali uczestnicy nie byli zdecydowani. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 12 proc. badanych.

Wyniki sondażu wśród wyborców obozu rządzącego i opozycji. Wyraźny podział głosów

Z sondażu wynika wyraźnie, że wśród osób negatywnie oceniających skutki prezydentury Donalda Trumpa dla Polski przeważają zwolennicy obozu rządzącego. W tej grupie odpowiedzi negatywnych udzieliło 82 proc. ankietowanych. 40 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 42 proc. „zdecydowanie nie”. Rządy obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych pozytywnie oceniło zaledwie 15 proc. badanych, przy czym odpowiedź „zdecydowanie tak” nie padła ani razu. Niezdecydowanych było 3 proc. osób.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród wyborców opozycji. W grupie zwolenników PiS, Razem, Konfederacji i KKP 61 proc. badanych pozytywnie oceniło wpływ prezydentury Donalda Trumpa na Polskę. „Zdecydowanie tak” 18 proc. osób, a „raczej tak” 43 proc. osób. Według 28 proc. respondentów z tej grupy prezydentura Trumpa jest niekorzystna dla Polski, a 11 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Wśród samych wyborców Konfederacji i KKP Grzegorza Brauna 46 proc. badanych uważa prezydenturę Donalda Trumpa za korzystną dla Polski. 16 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 30 proc. „raczej tak”. Odpowiedzi negatywnych udzieliło 37 proc. respondentów z tej grupy, a 16 proc. nie miało zdania.

Wśród osób niegłosujących i niezdecydowanych przeważała ocena negatywna. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 47 proc. badanych a „zdecydowanie nie” 10 proc. osób. 18 proc. osób w tej grupie uważa prezydenturę Trumpa za korzystną dla Polski, 2 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 16 proc. „raczej tak”. 25 proc. osób udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 12–14 czerwca 2026 r. na próbie 1000 osób.