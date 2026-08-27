Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominuje rozległy wyż z centrum nad północną Skandynawią, pod wpływem niżów znajdują się zachód kontynentu oraz krańce południowo-wschodnie. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu. Nad nasz kraj będzie napływać powietrze polarne morskie, na południu i zachodzie cieplejsze.

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Pogoda w czwartek, 27 sierpnia. Rano możliwe lokalne mgły

W czwartek zachmurzenie małe, na wschodzie i krańcach południowych Polski wzrastające do umiarkowanego i dużego. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 21 st. C na północnym wschodzie, około 23 st. C w centrum do 26 st. C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy z czwartku na piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na zachodzie wzrastające do umiarkowanego. Temperatura minimalna od 9 st. C na północnym wschodzie, około 13 st. C w centrum, do 16 st. C na zachodzie, w obszarach podgórskich Karpat miejscami chłodniej, około 8 st. C. Wiatr słaby, na zachodzie również umiarkowany i porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

Prognoza pogody na piątek, 28 sierpnia. W części kraju wrócą upały. Możliwe deszcze i burze

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie miejscami wzrastające do dużego i tam po południu lub wieczorem przelotne opady deszczu i możliwe burze. Wysokość opadów miejscami około 10 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C na Suwalszczyźnie, około 25 st. C w centrum, do 30 st. C na południu i zachodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach 55 km/h, południowo-wschodni i południowy. W Tatrach i Bieszczadach porywy do około 70 km/h. W czasie możliwych burz porywy do 70 km/h.

Pogoda w Warszawie. Będzie ciepło i słonecznie

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia. W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby, wschodni.

W nocy z czwartku na piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.