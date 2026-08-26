Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. To rezultat przeprowadzonego 24 maja referendum, w którym mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego, polityka Koalicji Obywatelskiej. Do urn poszło wówczas 29,99 proc. uprawnionych, a 97,36 proc. z nich (171,5 tys.) zagłosowało za odwołaniem Miszalskiego.

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Polityk KO został prezydentem w 2024 r. W drugiej turze Miszalski pokonał wówczas bezpartyjnego Łukasza Gibałę 51,04 do 48,96 proc., uzyskując o 5434 głosy więcej od swojego rywala.

Wybory na prezydenta Krakowa 2026. Wyniki sondażu

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa wzbudziły zainteresowanie wielu polityków. Chęć startu zgłosili Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Dwernicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (Dobry Radom), Marianna Schreiber (była żona posła PiS), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski) oraz Łukasz Wantuch (były radny Krakowa).

Z najnowszego sondażu Opinia24 dla Polityki Insight wynika, że największym poparciem cieszy się Łukasz Gibała, na którego chce głosować 25,2 proc. ankietowanych. Drugie miejsce ze stratą 9,9 pkt. proc. zajęła kandydata KO i PSL Monika Piątkowska (15,3 proc.). Gdyby wyniki sondażu znalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, Gibała i Piątkowska przeszliby do drugiej tury.

Kolejne miejsca w badaniu zajęli Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Lewicy (8,7 proc.) oraz wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość Michał Drewnicki (7,6 proc.). Na piątym miejscu uplasowała się Aleksandra Owca z Razem (4,3 proc.), na szóstym – Bartosz Bocheńczak, kandydat Konfederacji (3,2 proc.). Według sondażu, również Marian Banaś i Jan Hoffman uzyskali poparcie na poziomie 3,2 proc., zaś chęć głosowania na Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) zadeklarował 1 proc. pytanych. Co pięćdziesiąty ankietowany (2,1 proc.) wskazał innego kandydata.

Uwagę zwraca odsetek osób niezdecydowanych – zdania nie miało 25,2 proc. uczestników sondażu, czyli tyle, ile wyniosło poparcie dla lidera badania.