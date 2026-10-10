Na początku października wrócił temat marcowego spotkania wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Do rozmowy doszło w Waszyngtonie przy okazji uroczystości pośmiertnego nadania Medalu Honoru st. sierż. Michaelowi Ollisowi z US Army. Amerykański żołnierz w 2013 roku w Afganistanie osłonił własnym ciałem polskiego oficera Karola Cierpicę.

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Kosiniak-Kamysz poinformował o rozmowie dopiero kilka miesięcy po jej przeprowadzeniu. Jak wyjaśniał, była krótka i doszło do niej przy okazji jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Wicepremier podkreślał, że najważniejszym przekazem było podziękowanie Trumpowi za obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zaznaczał też, że o spotkaniu poinformował premiera Donalda Tuska.

Brak informacji o rozmowie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych stał się jednak przedmiotem politycznej dyskusji. Szef MSZ Radosław Sikorski zwracał uwagę, że resort powinien otrzymać notatkę ze spotkania. Takiego dokumentu nie było. Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że rozmowa miała nieformalny charakter.

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Donald Tusk: Rozmowa z Trumpem dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Potwierdził, że wiedział o rozmowie od marca, ale nie chciał ujawniać jej szczegółów. – Miała dyskrecjonalny charakter i dlatego czuję się zobowiązany do dyskrecji. Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej – mówił w rozmowie z TVN24.

Tusk zaprzeczył również sugestiom europosła PiS Adama Bielana, który twierdził, że pomagał organizować spotkanie, a jego celem było odblokowanie negocjacji dotyczących stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. – Nie to było przedmiotem marcowej rozmowy – podkreślił premier.

Wokół spotkania pojawiły się także doniesienia medialne, według których Trump miał namawiać Kosiniaka-Kamysza do opuszczenia koalicji rządzącej i przyłączenia się do prawicy. Taką wersję przedstawił Onet, powołując się na ważnego urzędnika rządu. Według relacji „Gazety Wyborczej” w zamian szef PSL miałby uzyskać pełne wsparcie Stanów Zjednoczonych. Nie są to jednak oficjalnie potwierdzone informacje.

Do braku notatki ze spotkania odniósł się również prezydent Karol Nawrocki, który wskazywał, że zarówno on, jak i szef MSZ powinni otrzymać dokument dotyczący rozmowy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślał natomiast, że do jej komentowania upoważniony jest przede wszystkim sam Kosiniak-Kamysz.

Sondaż: 42 proc. badanych negatywnie ocenia spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Trumpem

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, jak oceniają fakt, że w marcu doszło do spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem bez wiedzy polskiego MSZ.

Negatywnie spotkanie ocenia 42 proc. badanych. Pozytywną opinię wyraża 22,6 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie ma 35,4 proc. ankietowanych.

– Częściej niż czterech na dziesięciu respondentów ocenia negatywnie marcowe spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, bez wiedzy polskiego MSZ. Prawie co czwarty ankietowany ocenia spotkanie jednak pozytywnie. Zdania w tej sprawie nie ma 35 proc. badanych – komentuje wyniki Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Negatywna ocena spotkania najczęściej pojawia się wśród kobiet, spośród których 45,4 proc. ocenia je negatywnie. W grupie wiekowej 35–49 lat odsetek ten wynosi 47,3 proc., a wśród osób z wykształceniem wyższym – 46 proc.

Podobne opinie częściej wyrażają osoby o dochodach netto od 3001 do 5000 zł miesięcznie – 44,5 proc. – oraz mieszkańcy miast liczących od 20 do 99 tys. mieszkańców, wśród których negatywnie spotkanie ocenia 47 proc. badanych.

Największy odsetek pozytywnych ocen odnotowano wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym – 47,5 proc. W tej grupie 28,3 proc. respondentów ocenia spotkanie negatywnie, a 24,2 proc. nie ma zdania.