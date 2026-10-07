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Premier Donald Tusk (L) i wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (P)
– Ani wróg, ani sojusznik nie będzie decydował o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię – powiedział we wtorek premier Donald Tusk podczas inauguracji nowego roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej.
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