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Michał Szułdrzyński: Trump, Tusk i Kosiniak-Kamysz. Ślad USA w polskiej grze o tron

Pytając o okoliczności spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, nie możemy zgubić szerszego obrazka. Czy relacje z USA stały się zakładnikiem politycznej wojny w Polsce? Czy ktoś chciał wciągnąć Amerykę do zmiany rządu w Warszawie?

Publikacja: 07.10.2026 20:03

Premier Donald Tusk (L) i wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (P)

Premier Donald Tusk (L) i wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (P)

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Michał Szułdrzyński

– Ani wróg, ani sojusznik nie będzie decydował o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię – powiedział we wtorek premier Donald Tusk podczas inauguracji nowego roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej.

Kiedy Polacy dowiedzieli się o marcowym spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem?

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