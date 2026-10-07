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Zuzanna Dąbrowska: Spotkanie Kosiniaka z Trumpem to klin wbity w koalicję

Jeśli Donald Trump naprawdę namawiał Władysława Kosiniaka-Kamysza do flirtu z PiS, to nie poszło mu najlepiej. Ale w sprawy wewnętrzne naszego kraju i tak się wtrącił, bo poziom nieufności w koalicji rządzącej wzrósł.

Publikacja: 07.10.2026 16:03

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz

Foto: PAP/Wojtek Jargiło

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Zuzanna Dąbrowska

PSL ma coraz większy problem z wizją własnego startu w wyborach. Sondaże dalekie są od perspektywy przekroczenia progu wyborczego, a wspólna lista z potężną KO z daleka pachnie późniejszą anihilacją. Zresztą sam Donald Tusk mimo stale wyrażanego w mediach marzenia o „wielkiej wspólnej liście” też nie wydaje się przekonany do projektu wyborczej koalicji, która ma tylko jedno – prawe – skrzydło. Bo lewe chce raczej lecieć samo.

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