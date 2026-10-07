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Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
PSL ma coraz większy problem z wizją własnego startu w wyborach. Sondaże dalekie są od perspektywy przekroczenia progu wyborczego, a wspólna lista z potężną KO z daleka pachnie późniejszą anihilacją. Zresztą sam Donald Tusk mimo stale wyrażanego w mediach marzenia o „wielkiej wspólnej liście” też nie wydaje się przekonany do projektu wyborczej koalicji, która ma tylko jedno – prawe – skrzydło. Bo lewe chce raczej lecieć samo.
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