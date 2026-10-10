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„Krótka historia Martina Shorta”, reż. Lawrence Kasdan, dystr. Netflix
„Moja kariera w 80 proc. składa się z porażek” – mówi w pewnym momencie Martin Short, a jakiś czas później podbija stawkę do 90 proc. Jeśli zastanowić się nad wypowiadanymi przez niego słowami, to coś w tym jest. Kanadyjski komik i aktor, znany m.in. z „Second City Television” oraz z drugoplanowej roli w „Ojcu panny młodej”, nie odniósł raczej spektakularnego sukcesu (zwłaszcza komercyjnego), a wielu kolegów po fachu może poszczycić się większą popularnością, ale to jego potencjalna nieobecność – jak stwierdza przyjaźniący się z nim Steve Martin – sprawia, że odwoływane są imprezy.
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