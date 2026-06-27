Serial to luźna adaptacja wątków znanych z powieści Bolesława Prusa. Opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim – rozpiętego między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa.

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Całkiem nowa „Lalka” w Netfliksie

Oryginalna fabuła została rozbudowana o nowe wątki, które nadają jej rytm współczesnego serialu: śledztwo, rodzinne tajemnice oraz konflikty odsłaniające ukryte interesy bohaterów.

Twórcy rezygnują z romantycznego idealizowania postaci, pokazując ich jako ludzi uwikłanych w sieć społecznych zależności, zniszczonych przez ambicje i pieniądze. W tym świecie miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Wszyscy grają.

Centralną postacią jest Izabela Łęcka w interpretacji Sandry Drzymalskiej – młoda arystokratka, która ma własny plan na życie. Jej niedostępność i niezależność to świadomie kreowany wizerunek, choć los bohaterki wciąż jest uzależniony od kapitału i decyzji innych.

Naprzeciw niej staje Stanisław Wokulski, grany przez Tomasza Schuchardta – samotny człowiek z awansu, pragnący szacunku i przynależności do elity, który myli potrzebę bezpieczeństwa i kontroli z miłością, a Łęcką traktuje jako obietnicę życia, o którym marzy, nie jako prawdziwą osobę.

Ignacy Rzecki, grany przez Dariusza Chojnackiego, jest przyjacielem i partnerem biznesowym Wokulskiego – wiejskim chłopakiem i idealistą, przywiązanym do prostych ludzkich wartości i wiary w szczerą miłość. Z kolei Łęcki, w interpretacji Jacka Braciaka, jest bankrutem dawnego porządku – człowiekiem, którego słabości, hazardowe skłonności i życiowe błędy zagrażają przyszłości córki.

Magdalena Cielecka zagra w „Lalce” uosobienie wolności

W serialu obejrzymy również Florentynę (Julia Wyszyńska) – zubożałą kuzynkę żyjącą kosztem; Mariannę (Maria Kania) – dziewczynę z niższych sfer, która dzięki bezpośredniości staje się jedną z najbliższych osób w kręgu Łęckiej.

Krzeszowski (Piotr Adamczyk) to salonowy gracz, kierujący się wyłącznie własnym interesem; zaś Starski (Piotr Pacek) – dekadencki oportunista, dla którego pieniądz jest jedyną formą lojalności. Wąsowską gra Magdalena Cielecka – to uosobienie wolności, nieosiągalny wzór dla Łęckiej: żyje poza konwenansami i cudzymi oczekiwaniami.

W pozostałych rolach pojawią się m.in. Monika Frajczyk, Mateusz Król, Agnieszka Grochowska, Małgorzata Hajewska‑Krzysztofik, Mirosław Zbrojewicz, Andrzej Deskur, Juliusz Chrząstowski, Radosław Krzyżowski, Henryk Niebudek i wielu innych, tworząc świat XIX-wiecznej Warszawy – pełen złudzeń, napięć i ludzi gotowych zapłacić wysoką cenę za swoje pragnienia.

Jak zapowiada Netflix, „zapowiadana reinterpretacja Lalki łączy rozmach kostiumowego serialu z autorskim, współczesnym spojrzeniem na klasyczną historię”.

Informacje o twórcach i premierze

Data premiery: 16 września 2026 r.

Reżyseria: Paweł Maślona

Scenariusz: Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz, Paweł Maślona

Obsada: Tomasz Schuchardt, Sandra Drzymalska, Dariusz Chojnacki, Jacek Braciak, Julia Wyszyńska, Maria Kania, Piotr Pacek, Magdalena Cielecka, Piotr Adamczyk, Agnieszka Grochowska, Monika Frajczyk, Mateusz Król, Małgorzata Hajewska‑Krzysztofik, Mirosław Zbrojewicz, Andrzej Deskur, Juliusz Chrząstowski, Radosław Krzyżowski, Henryk Niebudek i inni.

Zdjęcia: Paweł Flis

Scenografia: Joanna Macha

Kostiumy: Dorota Roqueplo

Charakteryzacja: Dariusz Krysiak

Casting: Katarzyna Gryciuk-Krzywda

Muzyka: BAASCH

Dźwięk: Radosław Ochnio, Marcin Kasiński

Montaż: Magdalena Chowańska, Michał Czarnecki

Producent: Jan i Michał Kwiecińscy (Akson Studio)

Gatunek: dramat kostiumowy

Liczba odcinków: 6 odcinków