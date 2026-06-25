Po pokazach w Londynie, Nowym Jorku i Wiedniu – „The Second Woman” po raz pierwszy trafia do Polski, w nowej tworzonej lokalnie odsłonie.

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Przez 24 godziny, bez przerwy, Magdalena Cielecka wracać będzie do tego samego momentu, do jednej sceny, czyli krótkiego spotkania dwojga ludzi na emocjonalnym zakręcie. Ta sama scena powtarza się sto razy – za każdym razem z inną osobą.

Każde spotkanie trwa około dziesięciu minut. Nie ma prób ani wcześniejszych ustaleń – jest tylko punkt wyjścia i to, co wydarzy się między dwojgiem ludzi „tu i teraz”. W kulminacyjnym momencie partner musi podjąć decyzję: powiedzieć „zawsze cię kochałem” albo „nigdy cię nie kochałem”. To jedno zdanie za każdym razem zmienia wszystko.

Magda Cielecka 24 godziny na scenie

Kamera wychwyci detale – spojrzenia, zawahania, drobne gesty – a widzowie będą obserwować, jak ta sama sytuacja za każdym razem układa się inaczej. Z powtórzeń nie rodzi się rutyna, tylko napięcie. Każda kolejna odsłona przynosi inne emocje, inne relacje, inne znaczenia. Można wejść w dowolnym momencie, zostać na jedną scenę albo na kilka godzin. Wracać. Porównywać. Zobaczyć, jak zmienia się rytm, jak zmienia się aktorka, jak zmieniają się ludzie, którzy pojawiają się obok niej.

Na scenie obok Magdaleny Cieleckiej pojawi się 100 uczestników wyłonionych w otwartym naborze. Nie trzeba mieć doświadczenia aktorskiego – liczy się gotowość do wejścia w krótkie, intensywne spotkanie.

Wcześniej projekt Nat Randall i Anny Breckon był prezentowany m.in. w Brooklyn Academy of Music w Nowym Jorku, podczas Holland Festival w Amsterdamie i Wiener Festwochen. W każdym miejscu ta sama scena działała inaczej – za każdym razem w innym kontekście: osobistym, kulturowym, lokalnym.

Londyńska odsłona z Ruth Wilson była dużym wydarzeniem – spektakl przedostał się z działów kulturalnych na pierwsze strony gazet, a przed teatrem ustawiały się kilkugodzinne kolejki. Projekt dostał też Evening Standard Theatre Editor’s Award.

Integralną częścią polskiej realizacji „The Second Woman” był otwarty nabór dla 100 mężczyzn, którzy pojawią się na scenie jako partnerzy Magdaleny Cieleckiej. Poszukiwani byli uczestnicy w różnym wieku, z różnych środowisk i o różnym doświadczeniu życiowym. Nie było wymagane przygotowanie aktorskie – kluczowa była gotowość do wejścia w krótką sytuację sceniczną na podstawie scenariusza, który aktorka powtórzy 100 razy.

Spektakl rozpocznie się o godz. 18:00 w piątek 26 czerwca w Sali Ziemi na terenie Targów Poznańskich.

Devendra Banhart na Malta Festival

Jeszcze w czwartek 25 czerwca na Malta Festival wystąpi Devendra Banhart (godz. 20:30). To jeden z najważniejszych twórców nurtów „freak folk” i „New Weird America”. Jego twórczość opiera się na połączeniu akustycznych brzmień, psychodelicznych harmonii i autorskiej wrażliwości. Koncerty Banharta mają formę osobistych, nieprzewidywalnych opowieści – balansujących między intymnością a sceniczną ekspresją. Koncertował i współpracował m.in. z Yoko Ono, zespołem Swans, ANOHNI, Caetano Veloso czy Beckiem. Jego działalność muzyczna od zawsze rozwija się równolegle z praktyką w innych dziedzinach sztuk wizualnych.

Program koncertowy Malta Festival potrwa cztery dni, a każdego dnia na scenie zobaczymy aż trzy koncerty. 25.06 zagrają także MARO, Benjamin Clementine, 26.06 – HAAi, Worakls, The Blaze (DJ-set), 27.06 – Efterklang, Charlie Cunningham, Beirut, 28.06 – King No-One, Kacperczyk, Two Door Cinema Club.

„Pulverkopff” Edwarda Pasewicza na Malta Festival

Na Malta Festival odbędzie się też poznańska premiera „Pulverkopff” wg nagrodzonej Angelusem powieści Edwarda Pasewicza, koprodukcji poznańskiego Teatru Polskiego i Nowego Teatru w Warszawie w reżyserii Katarzyny Kalwat. Występują: Wojciech Kalarus, Piotr Kaźmierczak, Barbara Krasińska, Denis Kudijenko, Fryderyk Lutyński, Hiroaki Murakami, Krzysztof Oleksyn, Jacek Poniedziałek, Karolina Rzepa, Bogusława Schubert, Alona Szostak.

Czytaj więcej Teatr Czterogodzinny „Pulverkopf” to próba porządkowania pogmatwanej przeszłości Zapętlony „Pulverkopf” w Nowym Teatrze ma wszelkie zalety, ale i wady wielowątkowej, głośnej powieści Edwarda Pasewicza, na kanwie której powstał....

Fabuła jest następująca: Patryk Werhunt, nastoletni bohater, dorasta w Międzyrzeczu, jednym z najstarszych polskich miast, zagarniętym przez Niemców i wyzwolonym w 1945 r. (Meseritz). Pewnego dnia trafia na pływające w Obrze ciało jednego z sąsiadów. Okoliczności śmierci są niejasne, a cień podejrzenia pada na wkraczającego w dorosłość chłopaka. Traumatyczne wydarzenie staje się pretekstem do snucia rozległej i skomponowanej misternie niczym fuga opowieści o splątanych losach: Polaków, Żydów, Niemców, Sowietów oraz ich potomków. Opowieści, której motywem przewodnim jest obsesyjne poszukiwanie prawdy o losach niemieckiego kompozytora Norberta von Hannenheima.

Spektakl będzie grany w dniach 26-28 czerwca w Teatrze Polskim w Poznaniu.