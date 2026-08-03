„Hamlet” w reżyserii Jacka Jabrzyka z Teatru Zagłębia w Sosnowcu otrzymał nagrodę Złotego Yoricka
Jury trzydziestego Festiwalu Szekspirowskiego w składzie: Dorota Buchwald, Ronan Paterson i Jay Wegman, zdecydowało przyznać najważniejszą nagrodę konkursu o Złotego Yoricka za najważniejszy spektakl szekspirowski minionego sezonu „Hamletowi” w reżyserii Jacka Jabrzyka z Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
„Za najbardziej uniwersalne z obejrzanych przez jury przedstawień, z wyjątkowym zespołem aktorskim, który w znakomity sposób integrował elementy inscenizacji: scenografię, projekcje oraz dźwięk. Ciekawy koncept reżyserski uświadomił jurorom, że »Hamlet« wciąż pozostaje wyzwaniem dla współczesnej sceny” – napisało w uzasadnieniu Jury festiwalu.
Przypomnijmy, że o Złotego Yoricka rywalizowały trzy „Hamlety” – po śląsku z Teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach w reżyserii Roberta Talarczyka oraz w reżyserii Kamila Białaszka z Teatru Powszechnego w Warszawie.
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Nagrodą za zwycięski spektakl poza statuetką było 40 tys. zł. Jacek Jabrzyk pożegnał się spektaklem z dyrekcją artystyczną w Teatrze Zagłębia. Teraz kierował będzie Teatrem im. Żeromskiego w Kielcach.
Nagroda Główna Konkursu SzekspirOFF 2026 w wysokości 12 000 zł została przyznana zespołowi „Inwazja” za spektakl „Lady staje się Makbetem” w reżyserii Olesi Nieżywej.
Nagrodę przyznano za: „inwencję, inteligentny humor i odniesienie do współczesnej sytuacji politycznej. Szczególnie doceniamy połączenie różnych stylistyk, historii i perspektyw w zabawny sposób”.
Nagroda Specjalna Konkursu SzekspirOFF 2026 w wysokości 3 000 zł trafiła do Roberta Traczyka za spektakl „Cały świat jest sceną”.
„Ujęło nas nieoczywiste podejście do Szekspirowskiego kanonu i zabawa konwencjami. Chcemy podkreślić, że taki pomysł otwiera możliwości przyciągania nowych widzów, w szczególności do uczestnictwa w festiwalu, jak i wzmacniania jego edukacyjnych wartości”.
Nagrodę Nowego Yoricka otrzymała Aniela Płudowska za spektakl „Hej, Hamlet” (Teatr Współczesny w Szczecinie).
Również zwycięzców konkursów Nowy Yorick oraz SzekspirOFF 2026 wyłoniło międzynarodowe Jury w składzie: Dorota Buchwald, Ronan Paterson i Jay Wegman.
Nagrodę Dziennikarek i Dziennikarzy otrzymał spektakl „Juliusz Cezar” w reż. Jakuba Zubrzyckiego z Teatru Nowego im. Izabelli Cywińskiego w Poznaniu.
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„Za klarowną interpretację dramatu Szekspira eksponującą historyczną determinację decyzji bohaterów w kontekście budowania przekazu medialnego. Za przejmującą wizję ciężaru władzy stworzoną w kreacji Antoniny Choroszy” – podkreślił w uzasadnieniu zespół jurorów dziennikarzy i dziennikarek.
Jury Dziennikarzy i Dziennikarek przyznało również wyróżnienie. Otrzymał je Wojciech Leśniak.
„Dla aktora, który w sezonie kilku »Hamletów« w polskich teatrach, sam nie grając Hamleta, wygłosił najsłynniejszy hamletowski monolog w sposób mistrzowski i niezwykle poruszający”.
Nagroda „Księga Prospera” przyznawana przez Polskie Towarzystwo Szekspirowskie została przyznana Pawłowi Palcatowi za spektakl „Ryszard III Wrażliwy” w jego reżyserii i wykonaniu.
Nagrodę przyznano za: „mistrzowską interpretację tekstu Szekspira, ukazującą tragiczne rozdarcie pomiędzy władcą a człowiekiem, postacią a jej reprezentacją oraz aktorem i jego rolą”.
Księga Prospera to nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Szekspirowskie za najciekawsze sceniczne odczytanie utworów Williama Szekspira.
Polskie Towarzystwo Szekspirowskie (pod przewodnictwem Prezeski, Anny Kowalcze-Pawlik) przyznało również wyróżnienie w konkursie „Księga Prospera” dla Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy za spektakl „Hamlet. Książę Danii” w reż. Jacka Głomba i Krzysztofa Kopki.
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Pisuar w naszej wersji „Hamleta” odnosi do teorii skapywania, w którą wierzą zawzięcie zwolennicy nieograniczonego wolnego rynku. Brzmi: „Jeżeli wł...
Wyróżnienie przyznano za: „uniwersalne przesłanie i niespożytą energię spektaklu, który wykorzystując rytualność teatralnego języka, ożywia mit Hamleta i podtrzymuje wiarę w teatr jako sacrum”.
Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski odbywa się od 30 lat w wakacje w Trójmieście, organizowany przez Gdański Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum Gedanense.
Festiwal Szekspirowski w Gdańsku – jako jedyny festiwal z Polski i jeden z pięciu w Europie – otrzymał prestiżową nagrodę EFFE Award, przyznawaną przez Stowarzyszenie Festiwali Europejskich (EFA) we współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.
Pomysłodawcą festiwalu był profesor Jerzy Limon, inicjator budowy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Obecnie teatrem i festiwalem kieruje Agata Grenda.
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