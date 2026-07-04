„Uma Luz Cordial" Caroliny Bianchi
Festival d'Avignon to jeden z najstarszych i najważniejszych festiwali teatralnych na świecie.
Co roku historyczne przestrzenie Awinionu, w tym dziedziniec Pałacu Papieży, stają się miejscem prezentacji najważniejszych premier teatralnych, spektakli tanecznych, performansów oraz wydarzeń z pogranicza sztuk wizualnych i literatury.
Zazwyczaj goszczą tam polscy artyści – ostatnio Krzysztof Warlikowski z Nowym Teatrem i Marta Górnicka z jej Chórem Kobiet. W tym roku polskich artystów w Awinionie nie ma, ale są koprodukcje Boskiej Komedii/Łaźni Nowej z Krakowa.
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Na dzień otwarcia festiwalu zaplanowano premierę spektaklu „Uma Luz Cordial” – trzeciej, finałowej części „Trilogia Cadela Força”, stworzonej przez Carolinę Bianchi. Po „A Noiva e o Boa Noite Cinderela” poświęconym przemocy seksualnej oraz „The Brotherhood”, badającym przemoc wpisaną w historię sztuki i mechanizmy świata artystycznego (oba spektakle powstały w 2023 r.), pochodząca z Brazylii reżyserka, pisarka i performerka przenosi punkt ciężkości z przemocy na sam akt pisania.
W „Uma Luz Cordial” zaciera granice między teatrem a literaturą, czyniąc osią spektaklu proces twórczy, w którym akt pisania splata się z seksualnością, wyobraźnią i pamięcią. Przedstawienie powstaje z notatek, szkiców i fragmentów dzienników oraz dialogu z twórczością takich pisarek jak Hilda Hilst – jedna z najwybitniejszych brazylijskich autorek XX wieku oraz Emily Dickinson.
Cała trylogia trwająca 10 godzin zostanie zaprezentowana 12 i 13 lipca.
Wśród koproducentów przedstawienia znalazły się najważniejsze europejskie instytucje i festiwale, m.in. Festival d'Avignon, Odéon–Théâtre de l'Europe, Festival d'Automne à Paris, Wiener Festwochen, Holland Festival, Kunstenfestivaldesarts, HAU Hebbel am Ufer oraz Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia.
– Boska Komedia coraz częściej jest zapraszana do współpracy przy prestiżowych produkcjach na świecie. – mówi Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny Festiwalu Boska Komedia. – W zeszłym roku byliśmy koproducentem spektaklu Florentiny Holtzinger. W tym roku „Uma Luz Cordial” Caroliny Bianchi będzie miał swoją premierę w dniu otwarcia Festival d'Avignon. To jest oczywiście wyraz uznania dla naszej marki i wyraz zaufania do mnie jako dyrektora artystycznego festiwalu. Uważam, że obecność Boskiej Komedii w międzynarodowym obiegu ważnych wydarzeń kulturalnych wzmacnia pozycję polskiego teatru, który nadal pozostaje głównym elementem programu naszego festiwalu.
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Gościem festiwalu jest też Jak Koo, laureat prestiżowej Nagrody Ibsena 2026. Zaprezentuje „The History of Korean Western Theatre”, „Cuckoo” i „Haribo Kimchi”. Ten trzeci tytuł również jest koprodukcją Boskiej Komedii/Łaźni Nowej.
Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Under the Flag of Questions” („Pod znakiem pytań"). Dyrektor artystyczny festiwalu Tiago Rodrigues zapowiada, że zostanie poświęcona sile pytań, twórczej niepewności i dialogowi. Program obejmuje 47 spektakli, z czego blisko 40 proc. stanowią światowe premiery.
Gościem honorowym jest Korea Południowa.
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