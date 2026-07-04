Festival d'Avignon to jeden z najstarszych i najważniejszych festiwali teatralnych na świecie.

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Co roku historyczne przestrzenie Awinionu, w tym dziedziniec Pałacu Papieży, stają się miejscem prezentacji najważniejszych premier teatralnych, spektakli tanecznych, performansów oraz wydarzeń z pogranicza sztuk wizualnych i literatury.

Zazwyczaj goszczą tam polscy artyści – ostatnio Krzysztof Warlikowski z Nowym Teatrem i Marta Górnicka z jej Chórem Kobiet. W tym roku polskich artystów w Awinionie nie ma, ale są koprodukcje Boskiej Komedii/Łaźni Nowej z Krakowa.

Boska Komedia i jej koprodukcja w dniu otwarcia

Na dzień otwarcia festiwalu zaplanowano premierę spektaklu „Uma Luz Cordial” – trzeciej, finałowej części „Trilogia Cadela Força”, stworzonej przez Carolinę Bianchi. Po „A Noiva e o Boa Noite Cinderela” poświęconym przemocy seksualnej oraz „The Brotherhood”, badającym przemoc wpisaną w historię sztuki i mechanizmy świata artystycznego (oba spektakle powstały w 2023 r.), pochodząca z Brazylii reżyserka, pisarka i performerka przenosi punkt ciężkości z przemocy na sam akt pisania.

W „Uma Luz Cordial” zaciera granice między teatrem a literaturą, czyniąc osią spektaklu proces twórczy, w którym akt pisania splata się z seksualnością, wyobraźnią i pamięcią. Przedstawienie powstaje z notatek, szkiców i fragmentów dzienników oraz dialogu z twórczością takich pisarek jak Hilda Hilst – jedna z najwybitniejszych brazylijskich autorek XX wieku oraz Emily Dickinson.

Cała trylogia trwająca 10 godzin zostanie zaprezentowana 12 i 13 lipca.

Wśród koproducentów przedstawienia znalazły się najważniejsze europejskie instytucje i festiwale, m.in. Festival d'Avignon, Odéon–Théâtre de l'Europe, Festival d'Automne à Paris, Wiener Festwochen, Holland Festival, Kunstenfestivaldesarts, HAU Hebbel am Ufer oraz Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia.

Festiwal Awinioński i Korea Południowa jako gość honorowy

– Boska Komedia coraz częściej jest zapraszana do współpracy przy prestiżowych produkcjach na świecie. – mówi Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny Festiwalu Boska Komedia. – W zeszłym roku byliśmy koproducentem spektaklu Florentiny Holtzinger. W tym roku „Uma Luz Cordial” Caroliny Bianchi będzie miał swoją premierę w dniu otwarcia Festival d'Avignon. To jest oczywiście wyraz uznania dla naszej marki i wyraz zaufania do mnie jako dyrektora artystycznego festiwalu. Uważam, że obecność Boskiej Komedii w międzynarodowym obiegu ważnych wydarzeń kulturalnych wzmacnia pozycję polskiego teatru, który nadal pozostaje głównym elementem programu naszego festiwalu.

Gościem festiwalu jest też Jak Koo, laureat prestiżowej Nagrody Ibsena 2026. Zaprezentuje „The History of Korean Western Theatre”, „Cuckoo” i „Haribo Kimchi”. Ten trzeci tytuł również jest koprodukcją Boskiej Komedii/Łaźni Nowej.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Under the Flag of Questions” („Pod znakiem pytań"). Dyrektor artystyczny festiwalu Tiago Rodrigues zapowiada, że zostanie poświęcona sile pytań, twórczej niepewności i dialogowi. Program obejmuje 47 spektakli, z czego blisko 40 proc. stanowią światowe premiery.

Gościem honorowym jest Korea Południowa.