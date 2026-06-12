Informację o śmierci artysty przekazał reżyser Wojtek Ziemilski, prywatnie jego siostrzeniec. O odejściu aktora poinformowały również Teatr Telewizji i Telewizja Polska.

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„Wuj Janusz był introwertykiem, nie przepadał za publicznymi sytuacjami, imprezami. Wolał siedzieć w domu i dłubać przy swoich lampach naftowych – miał z dużym prawdopodobieństwem najwspanialszą kolekcję w Polsce” – napisał Ziemilski w mediach społecznościowych.

Janusz Michałowski nie żyje. Od Augustowa do najważniejszych scen teatralnych w Polsce

Janusz Michałowski urodził się 1 stycznia 1937 roku w Augustowie. Był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza, a następnie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1960 roku.

Po studiach rozpoczął pracę na scenach w Koszalinie, Toruniu, Kaliszu i Poznaniu. Z czasem związał się z warszawskimi teatrami, w tym z Teatrem Ateneum oraz Teatrem Współczesnym. Od końca lat 90. pozostawał jednym z aktorów Teatru Współczesnego w Warszawie. W swojej karierze współpracował również z Teatrem Polskiego Radia, budując pozycję jednego z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia.

Teatr Telewizji. Role Janusza Michałowskiego, które przeszły do historii

Znaczącą część dorobku Michałowskiego stanowiły kreacje stworzone w Teatrze Telewizji. Widzowie zapamiętali go m.in. jako Korowiowa w „Mistrzu i Małgorzacie” w reżyserii Macieja Wojtyszki, Baszmaczkina w „Płaszczu”, Zielonookiego w „Ścisłym nadzorze”, Munchhausena w „Prawdomównym kłamcy”, Torquemadę w „Ciemności kryją ziemię” oraz Assolanta w „Ścieżkach chwały” Jerzego Antczaka.

Za swoje osiągnięcia w Teatrze Telewizji był wielokrotnie nagradzany. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji za role w spektaklach telewizyjnych.

„Vabank”, „Seksmisja” i „Boża podszewka”. Filmowe oblicze Janusza Michałowskiego

Choć pozostawał przede wszystkim aktorem teatralnym, szeroka publiczność znała go z wielu ról filmowych i serialowych. Popularność przyniosła mu przede wszystkim rola komisarza Karelickiego w kultowym „Vabanku”.

W pamięci widzów zapisał się również jako profesor Wiktor Kuppelweisser w „Seksmisji”, Kazimierz Lulewicz w „Bożej podszewce” oraz doktor Jakub Blumental w serialu „Plebania”. W jego bogatej filmografii znalazły się także takie produkcje jak „Erratum”, „Faustyna”, „Kochankowie z Marony”, „Darmozjad polski”, „Kuchnia polska”, „Kebab i Horoskop” czy „Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany”.

Związek z Izabellą Cywińską

Janusz Michałowski był mężem Izabelli Cywińskiej – jednej z najważniejszych postaci polskiego teatru i telewizji, reżyserki, krytyczki oraz byłej minister kultury. Cywińska wyreżyserowała wiele spektakli Teatru Telewizji, w których występował Michałowski, m.in. „Płaszcz”, „Ścisły nadzór” oraz „Ciemności kryją ziemię”. Reżyserka zmarła w grudniu 2023 roku. Aktor odszedł niespełna trzy lata po śmierci swojej żony.

Za działalność artystyczną Janusz Michałowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymał również tytuł „Zasłużonego Działacza Kultury”. Pozostawił po sobie imponujący dorobek teatralny, telewizyjny i filmowy, dzięki któremu na trwałe zapisał się w historii polskiej kultury.