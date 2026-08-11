Jak poinformowała we wtorek nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, dyżurny Komisariatu Policji II w Gliwicach otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który zachowywał się w sposób wzbudzający niepokój i obserwował dzieci w jednym z przedszkoli, a następnie dopuścił się zachowania o charakterze seksualnym.

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– Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Pracownicy placówki zadbali o bezpieczeństwo dzieci, przenosząc je do innych pomieszczeń i zabezpieczając budynek do czasu przyjazdu mundurowych. Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i zatrzymali go – opisywała nadkom. Szwed.

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Gliwice: mężczyzna stwarzał niebezpieczeństwo dla dzieci

W toku prowadzonych czynności okazało się, że 26-latek podobnie zachował się w pobliżu innego przedszkola, tam też prezentował czynności seksualne, a w innej części miasta nękał nastolatkę. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przesłuchali świadków.

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty dotyczące prezentowania małoletnim zachowań o charakterze seksualnym i stalkingu wobec nastolatki, za co grozi kara do ośmiu lat więzienia. Na wniosek prokuratora mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód.