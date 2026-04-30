Film „Maszyna do zabijania" z Alanem Ritchsonem zadebiutował na Netflixie 6 marca 2026 r. Szybko stał się numerem jeden we wszystkich krajach na świecie.

Reklama Reklama

Hit Netflixa 2026. Rekordowa oglądalność filmu z Alanem Ritchsonem

„Maszyna do zabijania" (War Machine) stała się jedną z najpopularniejszych produkcji Netflixa i ma szansę zostać najchętniej oglądanym filmem na platformie w 2026 r.

Mimo, że krytycy nie byli zachwyceni produkcją, film już w dniu premiery stał się najchętniej oglądaną produkcją na platformie i przez dwa tygodnie nie tracił pozycji lidera, wyprzedzając tym samym kryminał „Łup” ( „The Rip ” ) z Mattem Damonem i Benem Affleckiem, który zadebiutował w styczniu 2026 r. W ciągu pierwszych pięciu tygodni „Maszyna do zabijania" uzyskała 118 mln wyświetleń, a po siedmiu tygodniach ich liczba wzrosła do ponad 125 mln. Pod koniec kwietnia film nadal znajdował się wśród 10 najczęściej oglądanych pozycji na platformie.

Niewiele brakuje, by produkcja znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych filmów Netfliksa wszech czasów. Na razie wyprzedza go „Dama" z Millie Bobby Brown, którą obejrzało 138 mln widzów.

O czym jest „Maszyna do zabijania"? Film doczeka się kontynuacji

„Maszyna do zabijania” to militarny film akcji science fiction. Głównym bohaterem jest grany przez Alana Ritchsona żołnierz oznaczony numerem 81, który podczas ostatniej misji szkoleniowej musi poprowadzić swój oddział do walki z maszyną do zabijania nie z tej ziemi. W rolach głównych występują także Dennis Quaid i Stephan James. Film wyreżyserował Patrick Hughes. Reżyser zdradził, że trwają już prace nad kontynuacją hitowej produkcji Netfliksa.

Alan Ritchson dotąd znany był najbardziej z kryminalnego serialu akcji „Reacher" na Prime Video, w którym zagrał tytułową rolę Jacka Reachera, byłego żandarma wojskowego, który samotnie podróżuje po kraju wplątując się w kolejne sprawy do rozwiązania.