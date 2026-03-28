Odbywająca się w Lille Series Mania to największe wydarzenie europejskie poświęcone serialom telewizyjnym. „Proud” jest pierwszą od dziesięciu lat polską produkcją, która została zakwalifikowana do głównego konkursu międzynarodowego. Na galowym pokazie została przyjęta owacją na stojąco, co na Series Manii nie zdarza się często. I ostatecznie wygrała tę imprezę.

Bohaterem ośmioodcinkowego, wyprodukowanego przez TVN Warner Bros, a wyreżyserowanego przez Karola Klemenowicza „Proud” jest młody chłopak, który prowadzi całkiem beztroskie życie. Jako dziecko stracił rodziców, z siostrą trafił do domu dziecka. Teraz mieszka razem z siostrą i jej maleńką córeczką. Ale żyje tak, jakby nadrabiał traumy dzieciństwa, brak więzów rodzinnych, powodzenia. Czerpie z życia pełnymi garściami. Pracuje jako model, jest facetem kompletnie nieodpowiedzialnym, spóźnia się nawet na castingi. Jest gejem kochającym jednonocne przygody zakrapiane alkoholem i narkotykami. Bezczelny, arogancki, nie zwracający uwagi na innych. Może to jego charakter, może tarcza ochronna? Ale życie Filipa zmienia jeden telefon ze szpitala. Doszło do rodzinnej tragedii. I bon-vivant musi zaopiekować się swoją małą siostrzenicą. W bardzo krótkim czasie zmienić swoje życie. Ma obok siebie przyjaciół, równie zagubionych jak on, ale wiernych i pomocnych.

„To głęboko poruszający portret młodego mężczyzny u kresu sił, zmuszonego do przejęcia kontroli nad swoim życiem. „Proud” jest czułą, szczerą i elektryzującą refleksją na temat miłości i przyjaźni. W obliczu nowej rzeczywistości i nowo odkrytych obowiązków, bohater prowadzi nas w podróż ku samopoznaniu i intymności, oferując pogłębioną refleksję nad prawdziwym znaczeniem rodziny. To seria, która porusza zarówno kwestię nieformalnej homofobii współczesnego świata, jak i defensywnego egocentryzmu bohatera, wykorzystywanego jako ucieczka od brutalnej rzeczywistości i własnych wad” – tak opisali serial organizatorzy festiwalu.

Scenariusz „Proud” napisali Karol Klementewicz i Monika Pięcikiewicz. Znakomite zdjęcia zrobiła Weronika Bilska.

W roli głównej wystąpił Ignacy Liss, absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej, znany głównie z serialu „Teściowie” stworzonego przez Krzysztofa Jaroszyńskiego. Za rolę w „Proud” dostał w Lille nagrodę dla najlepszego aktora. W serialu występują również Maria Sobocińska i Karol Studnicki. W epizodach pojawiają się m.in. Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Mateusz Więcławek.

John Hopewell z „Variety” komentując werdykt napisał, że serial może się okazać kontrowersyjny i ważny w Polsce, gdzie pary jednopłciowe nie mają prawa do adopcji dzieci. Może zaadaptować dziecko pojedyncza osoba, ale nie jest to proces łatwy, a jej partner nie ma do dziecka żadnych praw.

Nie możemy całkowicie unikać polityki. Wpływa ona na nasze życie, czy nam się to podoba, czy nie. A z homofobią wiąże się wiele problemów, które dotykają bohatera „Proud” Filipa Karol Klementewicz

W rozmowie z dziennikarzem tego filmowego pisma Karol Klementowicz powiedział: „Pisząc scenariusz, starałem się zrozumieć każdą ze stron. W Polsce po prostu brakuje dialogu. Nikt nie zmieni zdania po obejrzeniu serialu, ale być może ktoś zobaczy w naszym bohaterze coś więcej niż tylko jego seksualność. Może dostrzeże w nim człowieka. Nie możemy całkowicie unikać polityki. Wpływa ona na nasze życie, czy nam się to podoba, czy nie. A z homofobią wiąże się wiele problemów, które dotykają również Filipa”.

Podczas festiwalu Series Mania pokazanych zostało 51 seriali z 16 krajów. Grand Prix „Proud” w silniej międzynarodowej konkurencji jest ogromnym sukcesem twórców i producentów filmu z TVN Warner Bros. Discovery i Magnolia Films. W Polsce serial ma mieć premierę w HBO jeszcze w tym roku, ale dokładną data nie została podana.

Podczas Series Mania jeszcze jedna nagroda przypadła serialowi z Polski. Swoim wyróżnieniem zrealizowaną przez TVP, a wyreżyserowaną przez Kubę Czekaja „Czarną śmierć” wyróżniło jury studenckie.