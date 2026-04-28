Jason Bateman jako Clark i David Harbour w roli Floyda. Harbour był w 2025 r. prywatnie uczestnikiem afery randkowej. Gdy romans odkryła jego żona, wokalistka Lily Allen, doszło do rozwodu
Chwała HBO za to, że taki serial, jaki zaproponował Steven Conrad (m.in. „Patriota”), wyprodukowało. Jednocześnie, jak się okazuje, w wyobrażeniach polskich dystrybutorów nie mieści się ambitniejsza produkcja, której nie trzeba by podpromować seksem, bo to się dobrze sprzedaje.
Tymczasem w oryginale serial jest zatytułowany „DTF St. Louis”, co być może nie przyciągnęłoby milionów przed ekrany, choć nazwa kryje portal randkowy – to już dla dystrybutorów, a może i niektórych widzów lepiej. A nawet skrót, którego rozszerzenie brzmi „Down To Fuck St. Louis” i to już chyba dla szukających erotycznej pożywki coś bliskiego ideału.
Nie ma co zresztą udawać pruderii w czasach, gdy swatki i ogłoszenia w papierowej prasie zastąpiły randkowe aplikacje, zaś ten segment rozwija swoje perspektywy nie tylko wśród młodych ludzi, którzy przyszli na świat ze smartfonem w dłoni, ale też wśród generacji, które zdążyły trzymać w ręku słuchawkę analogowego telefonu. Tym bardziej, że randkowe aplikacje mają już swoje specjalizacje – nie tylko dla mniejszości, lecz także lepiej sytuowanych, za co płaci się abonament jak do opery i by poznać kogoś trzeba mieć pieniądze na wystawniejsze kolacje.
Serial Stevena Conrada, pomimo umocowania tytułu w cyfrowym świecie, opowiada o niezwiązanych z technologiami ludzkich tęsknotach, zakorzenionych w najgłębszych pokładach naszej świadomości. Być może i związanych z pokusami ciała, jednak ostatecznie wynikających z potrzeby bliskości oraz zrozumienia. I to dla marzeń, jakie nie mieszczą się w ogólnie przyjętych obyczajowych schematach, bo uważane bywają za wstydliwe lub nienormalne.
To może być pragnienie, żeby ukochana kobieta usiadła mężczyźnie na twarzy i… przeglądała coś w telefonie. Albo fantazja, by dwóch facetów w kryzysie małżeńskim oraz wieku średniego tańczyło nad ranem w samej bieliźnie do szlagieru Barry’ego White’a „I’m Gonna Love You Just A Little More Baby”, mając z tego tak dobrą zabawę, jak szalone dzieciaki.
Serial opowiada o tym, że w naszym świecie to nie takie proste, a najgorsze w urządzeniu tego świata jest to, że ludzkie relacje ułożone zgodnie z tradycją i przyzwyczajeniami – choć rodzaje związków międzyludzkich mutują – wciąż się wypalają. A wtedy mąż lub żona, partner lub partnerka nie poprosi osoby, z którą żyje od lat pod jednym dachem, a nawet ma dzieci lub je wychowuje po adopcji, żeby skryte od dawna marzenie bądź nową zachcianeczkę pomogła spełnić. Bo zostaną uznani za zboczeńca, odrzuceni, bądź to nie będzie „to” z wyobrażeń, bo już „nie ta chemia”.
W serialu oglądamy dwóch facetów, którzy męczą się w swoich związkach – jeden z żoną i córkami, zaś drugi z partnerką i pasierbem, który ma problemy z emocjonalnością. Pierwszy Clark (Jason Bateman, m.in. „Ozark"), ustabilizowany finansowo, jest pogodynką w lokalnym programie telewizyjnym. Drugi – Floyd (David Harbour), to facet, niewiedzący co z sobą zrobić, gdzieś tam pracujący – co nie ma znaczenia. Znaczenie ma jednak to, że w domu brakuje pieniędzy, przez co partnerka Carol (Linda Cardellini, „Już nie żyjesz") decyduje się dorabiać jako sędzina futbolu amerykańskiego, przez co jej seksualność zanika w obszernym kostiumie, ukryta również za męskim kaskiem.
Floyd, na swoje nieszczęście, boryka się też z konsekwencjami choroby Peyroniego, która zniekształciła mu penisa, co w relacji z kobietami lubiącymi seks jest jak wyrok, jak antyczne fatum. Nawet, gdyby chciały jak najlepiej – nic nie jest możliwe, bo nie da się i koniec. Wtedy Floyd, który w międzyczasie zorientował się, że pasjonuje go język migowy, zaczyna pracować jako tłumacz. Poznaje nieszczęśliwego pana pogodynkę, a nawet ratuje mu życie w czasie programu na żywo o tornado.
Ich żony też się poznają na domowym party zwanym z amerykańska „kukudziurą”. W końcu zaś partnerka Floyda podczas jednego z meczów powie do Clarka, żeby wziął sobie to, co ona ma między nogami. Akurat trzyma tam piwo, jednak pan pogodynka rozumie, że zaproszenie ma szerszy kontekst i nietypowa intryga, której opis tylko w części wyczerpuje tradycyjna formuła „trójkąt miłosny”, rozkręca się w pełni.
Serial pokazuje też pośrednio, że nie tylko ujawnienie skrytych marzeń, tęsknot i fantazji bywa obciążone lękiem i strachem przed kompromitacją. Także opowiadanie o tym musi być tak skonstruowane, żeby stanowiło atrakcję, dlatego narrację, jaką proponuje Conrad można też nazwać zabawą w kotka i myszkę.
Scenarzysta i reżyser w jednej osobie, opowiadając o sekretach, nie mógł przecież od razu wywalić kawy na ławę, a chcąc przekazać przemyślenia nieoczywiste – pomyślał pewnie, że trzeba opakować historię znakami, które przyciągną uwagę różnych widzów. Pragnących zobaczyć film o wspomnianym trójkącie erotycznym, ale też spodziewających się historii o kryptogejach lub facetach, którzy gejami być zapragną.
Mamy wreszcie motyw kryminalny, bo jak mówi stara zasada popkultury: możesz opowiedzieć najdziwniejszą historię, byle to był kryminał lub thriller. Nie będę zbyt wiele spojlerował, gdy poinformuję, że jeden z bohaterów ginie na samym początku. Wkrótce okazuje się, że w młodości pozował nago do „świerszczyków” dla dziewczyn. Tajemniczych sytuacji jest więcej i przez las zagadek stara się przedrzeć dwójka detektywów – starszy Homer (Richard Jenkins, „Potwory: Historia Jeffreya Dahmera") i młoda Jodie Plumb (Joy Sunday, „Wednesday"). Dlatego poza retrospekcjami współczesność z przeszłością łączą sceny śledztwa i przesłuchań.
A jeśli już mowa o Jenkinsie chciałbym zwrócić uwagę na timbre jego głos. I generalnie operowanie głosami przez aktorów. Jestem pewien, że na mistrzostwo świata w tej kategorii odbył się specjalny casting, zaś jego efekt zniszczyłoby oglądanie filmu w dubbingu.
Mistrzostwo świata osiąga również Bateman. Cóż on wyrabia w swoich przyciszonych, delikatnych monologach, kiedy pokazuje, jak jego bohater kryguje się, blokuje go wstyd, a jednocześnie z siłą buldożera toruje sobie drogę do prawdy i wyznań.
Dawid dostraja się do takiego rodzaju komunikacji i porozumienia prostodusznością oraz językiem migowym. Używa go bowiem w ciszy, a jednocześnie z wielką ekspresją. I w miganiu zawarta jest spora część przesłania serialu: żeby odnaleźć się w świecie skomplikowanych relacji i zrozumieć nareszcie samego siebie musimy czasami wyjść poza język, w jakim zostaliśmy ukształtowani od dzieciństwa, ponieważ jest on również nośnikiem zasad i schematów, które nas blokują, zniewalają.
Świetne jest to miganie w „Chętnych na seks”, a zwłaszcza pokazywanie randkowego pseudonimu „Tiger Tiger”. To trzeba zobaczyć. I również to, jak ktoś pełen lęku i uprzedzeń gest miłości odbiera jako nienawiść. Konsekwencje tego są bowiem nieobliczalne. Tego nie da się wypowiedzieć słowami.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas