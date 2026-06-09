Jak przekazano, aktor, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Zhang Jiawei, zmarł w swoim domu w Hangzhou. Przyczyna śmierci nie została podana. „Z głębokim smutkiem informujemy, że nasz aktor Jin Ze (Zhang Jiawei) zmarł w swoim domu w Hangzhou 4 czerwca 2026 r.” – napisano w komunikacie.

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Życiorys chińskiego aktora Jina Ze

Jin Ze, wcześniej występujący pod nazwiskiem Zhang Jiawei, urodził się 30 stycznia 1993 r. w mieście Weihai w prowincji Shandong. Był cenionym młodym aktorem i modelem. W oświadczeniu agencja wyraziła głęboki żal po jego śmierci oraz złożyła szczere kondolencje rodzinie zmarłego.

Przedstawiciele agencji zaapelowali również do opinii publicznej o nierozpowszechnianie plotek i niezweryfikowanych informacji oraz o uszanowanie prywatności bliskich aktora w tym trudnym czasie. Zwrócili się także do internautów, by nie zakłócali spokoju rodziny, która zajmuje się organizacją uroczystości pogrzebowych.

Informacje o śmierci Jina Ze pojawiły się w chińskich mediach społecznościowych jeszcze przed publikacją oficjalnego oświadczenia. Temat błyskawicznie stał się jednym z najczęściej komentowanych w sieci, przyciągając uwagę zarówno fanów, jak i osób związanych z branżą rozrywkową.

Projekt „Waiting for the Flowers to Bloom, Waiting for Your Return”

Jak podał magazyn China News Weekly, Jin Ze ukończył Pekiński Instytut Technologii Mody. Karierę rozpoczynał jako model, a następnie związał się z aktorstwem. Wystąpił w kilku serialach telewizyjnych.

W ostatnich latach zdobył dużą popularność dzięki występom w mikrodramatach i produkcjach krótkoformatowych. Jego najnowszy projekt „Waiting for the Flowers to Bloom, Waiting for Your Return” jeszcze przed premierą zgromadził ponad 1,48 mln rezerwacji na platformie Hongguo Short Drama.

Ostatni wpis aktora w serwisie Sina Weibo, gdzie obserwowało go ponad 5 mln użytkowników, został opublikowany 6 maja. Poinformował w nim o zakończeniu zdjęć do jednego ze swoich projektów.