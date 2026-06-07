Jego twórcy: Piotr Małecki i Maciej Nabrdalik pojechali na Florydę, by spotkać się z mieszkającym tam bohaterem swojego filmu. Obraz przedstawia intymny portret Christophera Morrisa, amerykańskiego fotoreportera wojennego zmagającego się z zespołem stresu pourazowego.

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Kamera przygląda mu się z bardzo bliska, gdy wspomina swoje wyprawy na 28 wojen, którym towarzyszył. Dokument otrzymał także Nagrodę Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – Human Rights in Motion Awards. Za montaż dokumentu Ilona Urbańska-Grzyb otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

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Złoty Lajkonik: Jakub Piątek za film „Bacewicz x Bomsori”

Najważniejsze w historii KFF (najstarszy w Polsce – od 1961), stanowiące o jego wyjątkowości, były zawsze dokumenty. Najlepszym w konkursie polskim wręczane są Złote Lajkoniki, a w konkursie międzynarodowym – Złote Rogi.

Złotego Lajkonika dla reżysera najlepszego krótkometrażowego dokumentu otrzymał Jakub Piątek za film „Bacewicz x Bomsori”. Bohaterką opowieści jest południowokoreańska skrzypaczka Kim Bomsori podążająca śladami legendarnej kompozytorki Grażyny Bacewicz.

Jury uzasadniło swój wybór: „Gdy zakochujemy się w bohaterce, wszystkie teoretyczne uzasadnienia nie mają sensu. Za prosty i piękny portret, w którym jedna artystka odbija się w drugiej ponad przestrzenią i czasem”.

Złoty Róg za najlepszy film w Międzynarodowym Konkursie Dokumentalnym otrzymali Tobias Nölle i Loran Bonnardot za fabularyzowany dokument „Na zawsze Tristan” (Szwajcaria). Na tej tytułowej wyspie na Atlantyku, uważanej za najbardziej odosobnione miejsce na Ziemi, osiada paryski lekarz. Werdykt jury głosi m.in.: „film swoją oryginalnością, wrażliwością i emocjonalną głębią podróżuje w czasie, by zastanowić się nad nieustającą niecierpliwością ludzkiej natury wobec społecznych wymagań."

Srebrny Róg przyznano też filmowi „Cichy Potop” (Ukraina, Niemcy) za wysokie walory artystyczne. Nagrodę „za wybitną wizję artystyczną i niezapomniane zdjęcia” odebrał autor, Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk. Jego film opowiada o żyjącej nad brzegiem Dniestru w zachodniej Ukrainie zamkniętej społeczności ignorującej postęp cywilizacyjny.

Srebrny Róg dla reżyserki filmu o tematyce społecznej otrzymała Pepa Lubojacki za dokument „Gdyby gołębie zamieniły się w złoto” (Czechy, Słowacja), która przez kilka lat obserwowała z kamerą swojego starszego brata pogrążonego w nałogu i kryzysie bezdomności, tworząc kolażową opowieść o dramacie bliskiego człowieka.

Niedoceniony film Marcina Borchardta o Sobocińskich

Srebrny Smok dla reżysera najlepszego dokumentu Międzynarodowego Konkursu filmów krótkometrażowych trafił do Pawła Chorzępy za film „Stroiciele”, zrealizowany przy okazji ostatniego, ubiegłorocznego Konkursu Chopinowskiego. Pokazuje rywalizację ekip odpowiadających za sprawność instrumentów poszczególnych firm. Towarzyszą im niemniejsza presja i emocje niż konkurującym pianistom.

Nagroda im. Macieja Szumowskiego, przyznawana za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne, trafiła do Katarzyny Kultys, autorki filmu „Dom mrówek”, którego także jest współbohaterką. W dokumencie powstającym kilka lat opowiada o swoim synu, który mając kilka lat, zaczyna interesować się mrówkami i gromadzi je w domu. Z czasem dołączają do nich pająki, skorpiony, jaszczurki, wąż. Matka początkowo sceptyczna daje się przekonać do pasji syna. „Blisko, intymnie i uczciwie, gdzie matka i syn uczą się siebie nawzajem." – oceniło jury.

kadr z filmu "Dom mrówek" Foto: mat.pras.KFF

Najbardziej niedocenionym dokumentem tegorocznego Festiwalu jest film Marcina Borchardta „Magic Hour”, wnikliwie przedstawiający rodzinę znanych operatorów – Witolda i Piotra Sobocińskich. Przemyślany, precyzyjnie skonstruowany, wzbudzający wiele emocji film, otrzymał jedynie rekomendację Krakowskiego Festiwalu Filmowego do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii dokumentu. Dla tak istotnego obrazu to za mało.

Jeszcze do 19 czerwca potrwa onlinowa wersja 66. KFF na KFF VOD.