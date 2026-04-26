Pomimo kontrowersji wokół premiery, film „Michael” jest na dobrej drodze do pobicia rekordu kasowego muzycznego filmu biograficznego w pierwszym tygodniu po premierze – informuje „Rolling Stone”.
Według Lionsgate, firmy dystrybuującej film, ma on szansę zarobić od 90 do 100 milionów dolarów w USA w pierwszym tygodniu, częściowo dzięki 12 milionom dolarów zarobionym na pokazach przedpremierowych i około 39,5 miliona dolarów zarobionych w piątek, w dniu premiery.
Nawet jeśli „Michael” osiągnie dolną granicę szacunków, film i tak z łatwością pobije rekord „Straight Outta Compton” w kategorii najbardziej dochodowych otwarć filmów biograficznych w weekend.
„Ten rekord jest świadectwem niesamowitości zespołu filmowego: producenta Grahama Kinga i reżysera Antoine’a Fuquy, niesamowitej obsady z Jaafarem Jacksonem na czele, naszych światowej klasy partnerów z Universal, współpracy i wsparcia ze strony spadkobierców Michaela Jacksona oraz naszego niestrudzonego i niezwykle utalentowanego zespołu Lionsgate” – oświadczył Adam Fogelson, przewodniczący Lionsgate Motion Picture Group. „Przede wszystkim odzwierciedla on ogromną miłość kinomanów na całym świecie, podkreślając siłę i witalność kinowego box office’u. Jeśli dacie widzom to, czego chcą, to przyjdą”.
Na całym świecie „Michael” ma szansę zarobić około 200 milionów dolarów w weekend otwarcia. Według „Billboardu” taka suma już teraz umieściłaby „Michaela” w pierwszej piątce najbardziej dochodowych biografii muzycznych wszech czasów, a film biograficzny o Królu Popu prawdopodobnie prześcignie „Straight Outta Compton” (numer trzy z 201 milionami dolarów w pierwszym tygodniu) i „Elvisa” (numer dwa z 288 milionami dolarów) w nadchodzących dniach.
Wyzwaniem dla „Michaela” jest jednak pokonanie „Bohemian Rhapsody”, jeśli ma zostać najbardziej dochodowym filmem biograficznym muzycznym wszech czasów. Film o zespole Queen zarobił bowiem na całym świecie w kinach 910 milionów dolarów, a odtwórca głównej roli, Rami Malek, otrzymał Oscara dla najlepszego aktora.
„Oczywiście dzięki temu filmowi znacznie więcej młodych ludzi odkryje Michaela Jacksona i prawdopodobnie wyjdą z tego filmu z wrażeniem, że był bardzo utalentowanym artystą, który był raczej miły dla dzieci, co jest parodią prawdy” – powiedział „Rolling Stone” Dan Reed, reżyser „Leaving Neverland”, dokumentu, w którym padają wobec Jacksona zarzuty o molestowanie dwóch dziecięcych fanów.
Wiadomo już, że „Michael” dominuje w 64 krajach – jest na pierwszym miejscu m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Indiach. Sukces odnosi pomimo krytycznych recenzji. Budżet miał wynosić 155–200 mln dolarów, co stanowi jedną z najwyższych kwot dla filmów biograficznych w historii.
