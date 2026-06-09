„Gdybyś dowiedział się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś ci to pokazał i udowodnił to, czy przestraszyłbyś się? Tego lata prawda należy do siedmiu miliardów ludzi. Zbliżamy się do... »Dnia objawienia«”. Tak brzmi oficjalny logline nowego filmu Spielberga.

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Daniel Kellner (w tej roli Josh O’Connor) przez wiele lat pracował dla wielkiej korporacji Wardex, która skrywa tajemnice na temat obecności „obcych” na Ziemi. Przybysze z wszechświata nie mają wrogiego nastawienia do ludzi, ale dysponują środkami i zdolnościami, które w niepożądanych rękach mogą wyrządzić ogromne szkody. Kellner kradnie z Wardexu zapisy świadczące o obecności obcych i urządzenie dające jego właścicielowi ogromne możliwości, m.in. teleportacji czy wnikania w umysły innych ludzi. Towarzyszy mu partnerka, była nowicjuszka, która choć nadal jest osobą głęboko wierzącą, straciła zakonne powołanie.

Kellner kierowany jest przez „mózg” całej operacji Hugo Wakefielda (Colman Domingo), jednego z wysoko postawionych urzędników Wardexu, który głęboko wierzy, że prawda o obecności „obcych” na Ziemi powinna zostać ujawniona.

Ich zamiary chce uniemożliwić szef Wardexu Noah Scanlon (Colin Firth), dysponujący trzecim urządzeniem dającym ogromną siłę pozyskaną od obcych, pozwalającym kontrolować i sprawować władzę nad umysłami innych ludzi. I to on zrobi wszystko, by zatrzymać akcję swoich zbuntowanych pracowników. Tak: jest w filmie rodzajem czarnego charakteru, ale ma głębokie przekonanie, że ujawnienie prawdy zamiast kooperacji z innymi światami przyniesie Ziemianom ogromne szkody i społeczne zawirowania.

I wreszcie ostatnia, bardzo ważna postać tego dramatu – grana przez Emily Blunt popularna prezenterka pogody Margaret Fairchild, która w czasie nagrania zaczyna się dziwnie zachowywać i bełkotać w niezrozumiałym języku. Szpitalne testy niczego nie wykazują. Tymczasem Margaret nieświadomie potrafi rozmawiać w wielu językach, nawet koreańskim, i wie wszystko o swoich rozmówcach – o ich przeszłości, rodzinie, głęboko ukrytych traumach i lękach. Coś będzie ją pchało ku spotkaniu z Kellnerem.

Tyle tylko można powiedzieć o tym filmie, nie zdradzając jego idei, suspensów, puent.

Steven Spielberg raz jeszcze

Steven Spielberg podarował światu Indianę Jonesa, krwiożerczego rekina z kalifornijskiej plaży, park jurajski, przypomniał kapitana Hooka i Piotrusia Pana. Potem zatęsknił za poważną rozmową, gdy w „Kolorze purpury” opowiedział o rasizmie i upokorzeniach czarnoskórej kobiety na amerykańskim południu na początku XX wieku. Gdy w „Liście Schindlera” pokazał piekło Holocaustu i zbrukanie ludzkiej godności, ale też człowieka, który wszystko postawił na szali, by ratować ludzkie życie. Gdy w „Szeregowcu Ryanie”, opowiadając o II wojnie światowej, śmierci, strachu, bólu i koszmarze, pokazał amerykańskich chłopców, którzy w imię cudzej wolności ginęli z dala od ojczyzny. Czy nawet wtedy, gdy w „Fabelmanach” wracał do własnego dzieciństwa.

Ale jest jeszcze jeden temat zawłaszczony przez Stevena Spielberga: ten, w którym mierzy się z tajemnicami wszechświata i życia pozaziemskiego. To „Bliskie spotkania trzeciego stopnia” (1977), pełne uroku „E.T.” (1982) czy „Wojna światów” (2005). Teraz jednak zbliżający się do osiemdziesiątki reżyser na pozaziemską rzeczywistość spojrzał z nowej perspektywy.

– Do tej pory uruchamiałem swoją wyobraźnię – mówi reżyser. – W „Dniu objawienia” opieram się na tym, czego naprawdę doświadczyli różni ludzie w wielu krajach na całym świecie.

Spielberg wymyślił historię po przeczytaniu raportu „New York Timesa” w 2017 r. o tajnym programie Pentagonu UAP (najnowszy termin dla UFO – Unidentified Anomalous Phenomena), ale też odtajnione raporty wojskowe na temat niezidentyfikowanych obiektów czy zeznania sygnalistów w Kongresie. W wywiadach mówił, że przez lata nagromadziło się bardzo wiele świadectw i relacji, ale zwykle były one ukrywane i nieupowszechniane w obawie przed reakcjami ludzi.

Do tej pory uruchamiałem swoją wyobraźnię. W „Dniu objawienia” opieram się na tym, czego naprawdę doświadczyli różni ludzie w wielu krajach na całym świecie Steven Spielberg

A jednocześnie współscenarzysta Spielberga, autor m.in. jego filmów z serii „Indiana Jones” czy „Jurassic Park” zapewnia, że pisząc „Dzień objawienia” bardziej niż o science-fiction myślał o thrillerze szpiegowskim z 1975 r. „Trzy dni Kondora”, choć nie sposób nie pomyśleć też o kilku innych hollywoodzkich blockbusterach na czele z „Facetami w czerni”, gdzie agenci tajnej organizacji mieli chronić ludzkość przed przybyszami z Kosmosu. I tu chyba tkwi sedno sprawy.

„Dzień objawienia” jak z dawnego Hollywood

Nowy film Spielberga przypomina wielkie opowieści hollywoodzkie z trzech ostatnich dekad XX wieku. Rozmach realizacyjny, tempo, kilka ciekawych rozmów, brawurowe sceny ucieczek i pościgów. Samochód rozbijający ściany i z hukiem wypadający z salonu po drugiej stronie domu, bohaterowie próbujący zaczepić się o drabinki pędzącego pociągu. Przeciwnicy toczący walkę albo o władzę, albo o prawdę. Do tego dochodzą niesamowite zdjęcia Janusza Kamińskiego i muzyka zdobywcy pięciu Oscarów Johna Williamsa, który mimo 92 lat jest w imponującej formie. I świetni aktorzy. O Emily Blunt, która gra Margaret, już dzisiaj mówi się jako o kandydatce do oscarowej nominacji, a świetne role tworzą Josh O’Connor jako Kellner, Colman Domingo jako Hugo, a wreszcie Colin Firth jako szef Wardexu – czarny charakter, który też ma tu swoje racje.

Steven Spielberg dodaje do tej historii z pogranicza rzeczywistości i science-fiction wątki religijne. Czy wiara i Kościół, do którego należy partnerka Kellnera mogą tu cokolwiek zmienić? Trochę to sztuczne dokopywanie się do „głębi”. Ważniejsze wydają się pytania w rodzaju: czy jesteśmy gotowi, by zrozumieć, że może nie żyjemy we wszechświecie sami? Jaką odpowiedzialność biorą na siebie ci, którzy chcieliby ujawnić ściśle tajne informacje o pobycie „obcych” na Ziemi? Czy dorośliśmy do tego, by zaakceptować inność? Wreszcie: czy nie nadużywamy

Jednak oglądając „Dzień objawienia” czułam się trochę tak, jakbym cofnęła się w czasie. Zabawa jest przednia, choć może trwający 2 godziny i 20 minut film mógłby być trochę krótszy. Tyle że to jest wspaniałe kino „starego mistrza”. Dawny Hollywood w najlepszym wydaniu. Mimo nowoczesności realizacyjnej – należy on już do trochę innej epoki.

Ale może tęsknimy za spielbergowskim kinem? Dzisiaj Oscary zbierają dzieła tak gorzkie i mocne jak „Jedna bitwa po drugiej”, „Nomadland”, „Green Book”, „Parasite”, „Moonlight” czy „Spotlight”. Za jeden z najlepszych filmów ostatniego czasu uważam nominowany do dwóch Oscarów i nagrodzony w Cannes „Sirat” Olivera Laxe’a, pełną bólu opowieść o kondycji współczesnego człowieka, o samotności, o wątłej nadziei, którą niesie tylko przeświadczenie, że przecież trzeba jakoś po wielkiej stracie żyć.

Może więc ten „Dzień odkupienia” – perfekcyjnie zrealizowana opowieść starego mistrza – niesie wytchnienie? Przyciąga swoją pozytywną energią i wiarą w to, że w niespokojnym świecie można solidarnie walczyć o prawdę i porozumienie?